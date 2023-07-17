«الجودو» يكثف الاستعداد لاستضافة «أبوظبي جراند سلام» و«العربية»

أبوظبي (وام)

أكد اتحاد الإمارات للجودو، أنه يواصل استعداداته المكثفة حالياً لاستضافة بطولة «أبوظبي جراند سلام»، المقررة إقامتها خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر المقبل، والبطولة العربية للمراحل السنية المختلفة للذكور والإناث، بالفجيرة المقررة من 16 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن بلوغ «أولمبياد باريس 2024» يعد أحد أهم أولويات الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، حيث يتواصل العمل لتأهل 5 لاعبين من بينهم لاعبة، تنفيذاً للخطة التي وضعها الاتحاد بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأوضح الدرعي أن هذه الطموحات تأتي استثماراً لدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وبما يتماشى مع توجيهات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وفي ظل الدعم والاهتمام والمتابعة من القيادة الرشيدة.

وأكد أن «جودو الإمارات» ينتظر مرحلة مهمة بافتتاح مقره الجديد في منطقة بني ياس بمواصفاته العالمية، والمقترح في ديسمبر المقبل، والتي بدأ مجلس إدارة الاتحاد الاستعداد لتلك الحقبة بتخريج كوكبة من المدربين والمدربات، مع تأسيس مراكز جديدة للجودو، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المدرسية.

وقال رئيس الاتحاد: «نجحنا في تأهيل وتقديم الكثير من الخبرات الإدارية في مختلف المؤسسات الرياضية الإقليمية والدولية، من بينهم ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، الذي احتفظ بمنصبه كأمين عام لصندوق الاتحاد الدولي للجودو لدورة خامسة منذ 2007، وأمل بوشلاخ، أمينة صندوق الاتحاد الآسيوي لعدة دورات، ومحمد جاسم أمين السر المساعد نائب رئيس اتحاد غرب آسيا وعضو الاتحاد العربي».

وأشار بن ثعلوب إلى أن هناك كوادر إماراتية في اتحاد غرب آسيا، تتمثل في الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي، الذي اختير عضواً بلجنة الحكام، بجانب عضوية سلطان الظاهري، وفاطمة سيد الهاشمي عضو اللجنة النسائية، بجانب انضمام علي محمد اليماحي، مؤخراً، لعضوية اللجنة الفنية وأحمد البلوشي، لعضوية لجنة الحكام.