ماكلروي يقترب من الاحتفاظ بلقب موسم «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

اقترب الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي من الاحتفاظ بلقب موسم جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما فاز بلقب بطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة، التي اختتمت أمس الأول، ليضيف ثاني ألقابه في البطولات الرئيسية هذا الموسم من فئة سلسلة رولكس، حيث سبق له الفوز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير الماضي.

وأنهى ماكلروي منافسات البطولة الإسكتلندية برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب 1335 نقطة، وجائزة مالية تزيد عن 1.4 مليون يورو، ليرفع إجمالي رصيده إلى 4558 نقطة هذا الموسم في صدارة الترتيب الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

ورفع ماكلروي إجمالي ألقابه إلى 16 في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وأصبح أقرب من أي وقت مضى للاحتفاظ بلقب أفضل لاعب في الموسم، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج باللقب أربع مرات في أعوام 2012,2014,2015 و2022.

ورغم فقدانه اللقب واكتفائه بالوصافة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، كسب الإسكتلندي روبرت ماكنتري 889 نقطة، ليتقدم 29 خطوة ويصبح بالمركز السادس برصيد 1537 نقطة في ترتيب «السباق إلى دبي».

على صعيد آخر، توج السويدي فينسينت نورمان بلقب بطولة بارباسول التي اختتمت في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأميركية، بعدما تفوق في جولة فاصلة على الإنجليزي ناثان كيمسي.

ويشهد الموسم الحالي لجولة «دي بي ورلد» التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، إقامة 43 بطولة في 25 دولة مختلفة، على أن تكون بطولة دي بي ورلد، التي تقام في عقارات جميرا للجولف هي الختامية، وتقام خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وسبق أن انطلق الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد من الإمارات، مع إقامة أربع بطولات في الإمارات مطلع العام الجاري، وهي بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.