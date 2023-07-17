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نيوكاسل يغري نابولي بالصفقة الأغلى لضم «كفارا»

نيوكاسل يغري نابولي بالصفقة الأغلى لضم «كفارا»
17 يوليو 2023 15:15

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد تألق عدد كبير من لاعبي نابولي الإيطالي في الموسم المنتهي وحصول الفريق على بطولة الدوري «الكالشيو» ووصوله إلى دور الثمانية بدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، تزايدت أطماع الأندية الأوروبية الكبيرة في نجوم هذا الفر يق الإيطالي، خصوصاً الثلاثي النيجيري فيكتور أوسيمين وقلب الدفاع الكوري الجنوبي كيم مين - جاي والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.
وإذا كان أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي رفض التفريط في أوسيمين مهاجمه الأساسي، إلا بمبلغ غير واقعي يتجاوز ال 150 مليون يورو، فإنه وافق على بيع قلب الدفاع كيم مين لبايرن ميونيخ الألماني. أما الجناح الجورجي كفاراتسخيليا، فما زال الكلام عنه قليلاً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
غير أن صحيفة كورييري ديللو سبورت كشفت النقاب عن أن نيوكاسل الإنجليزي قدم عرضاً قيمته 82 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات هذا الجناح الجورجي الذي سجل 12هدفاً وصنع 13 هدفاً، وساهم بشكل كبير في فوز نابولي بالدوري الإيطالي في الموسم المنتهي. 

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وقالت الصحيفة إنه إذا تمت الموافقة على هذا العرض، فإن كفاراتسخيليا البالغ من العمر 22 عاماً، سيصبح أغلى صفقة يبرمها نيوكاسل في تاريخه.
ويبحث إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل عن تدعيم صفوف فريقه، قبل خوض غمار المشاركة الأوروبية في دوري الأبطال في الموسم الجديد، ولهذا سبق له ضم متوسط الميدان الإيطالي ساندرو تونالي من إيه سي ميلان مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، ويستعد لغزو السوق الإيطالية مرة أخرى من أجل الحصول على خدمات كفاراتسخيليا، الذي صعد نجمه بصورة لافتة في الموسم المنتهي وكان أحد أفضل نجوم الفريق، رغم إن نابولي لم يدفع فيه سوى 5. 11 مليون يورو لضمه من دينامو باتومي الجورجي. غير أن هذا النجم الشاب أصبح سريعاً أحد أفضل الأجنحة في الكرة العالمية.
وكان دي لورينتيس صرح أكثر من مرة بأن أوسيمين وكفارا تسخيليا ليسا للبيع، غير أن عرض نيوكاسل قد يكون مغرياً لدرجة، تدفعه لتغيير رأيه والموافقة على بيع الجناح الجورجي، أو على الأقل التفاوض على زيادة المبلغ المعروض.

خفيتشا كفاراتسخيليا
فيكتور أوسيمين
نيوكاسل
نابولي
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