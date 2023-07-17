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منتخب الكاراتيه إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة آسيا

منتخب الكاراتيه إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة آسيا
17 يوليو 2023 16:00

دبي (الاتحاد)
غادرت بعثة منتخبنا الوطني للكاراتيه متجهة إلى ماليزيا للمشاركة في بطولة آسيا التاسعة عشر للكاراتيه للرجال والسيدات المقامة في مدينة ملقا خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري.
وتضم البعثة اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي رئيساً للبعثة، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس الإدارة نائباً لرئيس البعثة، الدكتور عبدالله البادي الأمين العام المساعد، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، والمدربين وحيد حسيني، محمد نادر بيجي، والحكم الدولي جابر الزعابي، الحكم الدولي أمينه الدشتي، الحكم الدولي محمد صيام، واللاعبين سليمان الملا، عبد الغني محمد، حوراء العجمي، ساره العامري، فاطمة خصيف.
من المقرر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه على هامش البطولة، وسيعقد اجتماع المكتب التنفيذي يوم 18 يوليو الجاري، يليه اجتماع الجمعية العمومية «الكونجرس» للانتخابات يوم 19، ثم اجتماع مجلس الإدارة الجديد يوم 20.
وأعلن اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه لدورة انتخابية ثانية استكمالاً لتنفيذ استراتيجية تطوير الكاراتيه في آسيا، بعد أن حصل على 100% من أصوات الجمعية العمومية لدورة 2019 ليحسم المنصب بجدارة في سابقة تاريخية.

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