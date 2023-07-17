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منتخب «قفز الحواجز» يتوّج بلقب «دولية» بلجيكا

منتخب «قفز الحواجز» يتوّج بلقب «دولية» بلجيكا
17 يوليو 2023 13:42

بروكسل (وام)
توّج المنتخب الوطني لقفز الحواجز بلقب بطولة «أوبقلابيق الدولية» في بلجيكا فئة النجمة والنجمتين، والتي أقيمت بمشاركة 250 فارساً من أنحاء العالم المختلفة.
وجاءت مشاركة منتخب قفز الحواجز في البطولة ضمن معسكره الحالي في ألمانيا، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين 2023، ودورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
ويقام المعسكر في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
وفاز الفارس الشيخ علي القاسمي، بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى بارتفاع 135 سم، ونال الفارس حميد المهيري المركز الثالث في نفس الشوط.
وحقق الفارس محمد الهاجري المركز الأول في فئة النجمتين بارتفاع 140 سم، وسالم السويدي المركز الأول مرتين في شوط الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، والمركز الأول في الشوط المؤهل للجائزة الكبرى «فئة النجمتين».
وحقق محمد شافي الرميثي المركز الثاني في نفس الشوط، وحميد المهيري المركز الثاني في «فئة النجمة» بارتفاع 130 سم، مع الفرس «ليستون ماي لورد ترمبس»، وعبد الرحمن أمين المركز الثالث في «فئة النجمة» بارتفاع 130 سم.

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