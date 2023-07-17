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بوستيكوجلو متفائل باستمرار كين مع «السبيرز»

بوستيكوجلو متفائل باستمرار كين مع «السبيرز»
17 يوليو 2023 13:29

بيرث (أ ف ب) 
قال المدرب الجديد لنادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، إن المهاجم هاري كين «ملتزم تماماً» تجاه النادي اللندني، مع تزايد التكهنات بشأن مستقبل قائد منتخب إنجلترا.
ويعتبر كين البالغ من العمر 29 عاماً والذي ينتهي عقده مع توتنهام في يونيو 2024، هدفاً لنادي بايرن ميونيخ الألماني الباحث عن قلب هجوم من الطراز العالمي، منذ رحيل نجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني صيف العام الماضي.
في مواجهة الشكوك المحيطة بمستقبل كين مع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي الجديد، أكد بوستيكوجلو الذي تم تعيينه في يونيو الماضي على رأس الإدارة الفنية لتوتنهام، أن حديثه الأول مع الدولي الإنجليزي كان مفيداً.
وقال قبل مباراة توتنهام الودية أمام وستهام في بيرث بأستراليا الثلاثاء: «أجريت محادثة جيدة مع هاري... لا شيء مزعج أو حاسم».
وأضاف: «أنا وهاري متفقان تماماً على أننا نريد أن يؤدي الفريق بشكل جيد هذا العام»، موضحاً: «إنه هنا وطالما هو هنا، فهو ملتزم تماماً بما نقوم به».
وكان الرئيس الفخري للنادي البافاري أولي هونيس أكد السبت في مؤتمر صحفي، أن كين «قرر» الانضمام إلى بطل الدوري الألماني.
وقال بوستيكوجلو: «لم يخبرني أحد عن ميونيخ. إذا أرادت أندية أخرى التحدث عن لاعبينا المرتبطين معنا بعقد، فهذه مشكلة بالنسبة لهم أكثر من مشكلة بالنسبة لنا».
وختم المدير الفني البالغ من العمر 57 عاماً، قبل بدء جولته الإعدادية للموسم الجديد التي ستقود توتنهام «سبيرز» من بيرث إلى بانكوك وسنغافورة: «هناك الكثير من الأشخاص الذين يعرفون هاري أفضل مني، لكنه لن يتأثر بأي شخص كان».

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