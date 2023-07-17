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الرياضي

«الملك» يحقق المكاسب الفنية في «التجربة المجرية»

«الملك» يحقق المكاسب الفنية في «التجربة المجرية»
17 يوليو 2023 15:00

علي معالي (دبي)
قدم فريق الشارقة مباراة قوية، في أولى تجاربه الودية في معسكر النمسا، ضد فريق مجري قوي وهو ميزوكوفيشدي، والذي يستعد لانطلاقة الدوري المحلي.
قاد الشارقة في المباراة الودية الأولى، كاتلين المدرب المساعد لعدم وصول الروماني كوزمين أولاريو إلى مقر المعسكر قبل اللقاء، وبدأ الشارقة باللاعبين، عادل الحوسني، خالد الظنحاني، سالم سلطان، شاهين عبدالرحمن، حمد فهد، ماجد راشد، لوان بيريرا، عبدالعزيز الكعبي، خليفة سمبيج، كايو لوكاس، أليسون ماتيوس، وفي الشوط الثاني شارك مايد مصبح، علي طاهر، عبدالله غانم، ماجد سرور، وديفيد كوستاس، مايد الكاس، الحسن صالح، سالم صالح وباكو ألكاسير، وخالد باوزير.
ولم يقم المدرب كاتلين بإشراك فراس بالعربي، الذي يتم تأهيله بالشكل المناسب، وكذلك بيانيتش، الذي تدرب مع الفريق مرة واحدة فقط بعد العودة من الإجازة الصيفية.
ونشر الفريق المجري على موقعه الإلكتروني بعض التفاصيل عن المباراة حيث قال: واجهنا فريقاً إماراتياً قوياً يمتلك بين صفوفه مجموعة قوية من اللاعبين المميزين.
وتحدث موقع النادي المجري تحديداً عن الإسباني باكو ألكاسير مهاجم «الملك»، وسرد تاريخه في الأندية الأوربية المختلفة التي لعب لها سواء في برشلونة أو فالنسيا وفياريال وكذلك بروسيا دورتموند الألماني، وتحدث موقع النادي كذلك عن أن الشارقة يضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين الدوليين وهو ما جعل كفته الأرجح في فترات المباراة.
وعن المباراة، فقد نجح لوان بيريرا في أن يسجل هدف الشارقة الوحيد في الدقيقة 46 من الشوط الأول، وتعادل للفريق المجري رولاند أوجراي في الدقيقة 68، وقدم الشارقة شوطين مختلفين في الأداء والقوة، وإن كان الأول أفضل لوجود مجموعة كبيرة من أصحاب الخبرة، ولكنها بشكل عام تجربة مفيدة للغاية، خاصة وأنها جاءت ضد فريق يستعد بقوة لانطلاقه موسمه الكروي، وشاهد المباراة من أرض الملعب 100 متفرج.
وكان فريق ميزوكوفيشدي قد احتل المركز السابع في الموسم الماضي، برصيد 42 نقطة، في ترتيب جدول الدوري المجري الذي يشارك فيه 12 فريقاً، وهو نفس ترتيب فريق الشارقة أيضاً ولكن برصيد 43 نقطة.

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