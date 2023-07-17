«دبي الرياضي» يستعد لتنظيم «أكبر ألعاب مدرسية»

دبي (الاتحاد)

يستعد مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة «إي أس أم»، لتنظيم «ألعاب مدارس دبي»، الدورة الرياضية الأكبر من نوعها في دبي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية قبل الانضمام للأندية، والتي يأتي الهدف من تنظيمها إلى زيادة الوعي في المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها وسيلة لتعزيز الصحة البدنية والعقلية والرفاهية للجميع.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعات تنسيقية مع مجلس دبي الرياضي لمناقشة الاستعدادات لتنظيم النسخة الرابعة من الدورة لضمان تحقيق النجاح لها، وتم خلالها مناقشة نظام الألعاب ومواءمتها مع خطة الألعاب الأولمبية، لإدراج كافة الألعاب الأولمبية في المنافسات، وإعداد تقارير عن الموهوبين الذين يتم اختيارهم من كافة البطولات.

وكانت الدورة قد شهدت نجاحاً كبيراً خلال الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في النسخة الثالثة من الدورة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة حكومية وخاصة، تنافسوا في 22 لعبة رياضية متنوعة هي كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الجولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة (نت بول)، الرجبي، بطولة المدرسين.

وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية، حيث إن المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية، بدايةً من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة، وتعد الدورة فرصة لطلبة المدارس الخاصة لإبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، حيث يتم فيها تطبيق برنامج انتقاء المواهب من جميع الألعاب الرياضية، كما يتواجد ممثلون عن أندية دبي في المنافسات لانتقاء الموهوبين وتسجيلهم ومتابعة تطور أداءهم ومستوياتهم.

وتعمل اللجنة المنظمة على إنشاء ملف رياضي لكل لاعب أو لاعبة يتم تسجيله في الدورة، بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية والانضمام للأندية الرياضية من أجل اللعب في المستوى العالي.

ويأتي تنظيم الدورة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتمكين الرياضيين من الناشئين والشباب واكتشاف المواهب وتطويرها، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والتي تنطلق منها المواهب الواعدة التي ترفد الأندية والمنتخبات وتقودها إلى منصات التتويج في مختلف المحافل الدولية.

ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى تعزيز العلاقة بين المدارس والأندية وزيادة أعداد الرياضيين المنتمين لأندية دبي، من خلال زيادة أعداد الممارسين للرياضة في المدارس، وتعزيز عملية اكتشاف المواهب الرياضية، عبر المسابقات المدرسية التي يتنافس فيها الطلبة والطالبات من مختلف الأعمار والجنسيات، وإتاحة الفرصة للأندية لاختيار أفضل المواهب منهم وضمهم لفرقها في الألعاب المختلفة، والاستفادة أيضاً من خوض الطلبة منافسات في مختلف الرياضات مع أقرانهم في مدارس دبي.

وتعد الدورة الرياضية نموذجاً للتعاون الرياضي بين مجلس دبي الرياضي والقطاع الخاص، وهو التعاون الذي شهد إطلاق العديد من المبادرات، من بينها الدورة الرياضية للشركات وبطولات أكاديميات الكرة وبطولة مدراء الشركات للجولف، وغيرها الكثير من الدورات والبطولات الرياضية المختلفة، وتستمر ألعاب مدارس دبي في كونها منارة للتميز في تعزيز اللياقة البدنية والرفاهية في قطاع الناشئين بفضل دعم الشركاء والرعاة، فمن خلال دعمهم تمكنت الدورة من تقديم بطولات بمستوى احترافي بالمجان لجميع المدارس والطلبة للمشاركة فيها.