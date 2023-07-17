5 ميداليات لـ«فتيات الشارقة» في «الإمارات للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

حققت لاعبات نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، إنجازات جديدة في بطولة الإمارات المفتوحة والإناث للشطرنج، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالتعاون مع اتحاد اللعبة لتضاف إلى سجل إنجازات النادي على المستوى المحلي، حيث أحرزت لاعبات النادي 5 ميداليات ملونة، منها الميدالية الذهبية للاعبة عهود عيسى في مسابقة تحت 12 سنة، والميدالية الفضية تحت 18 سنة للاعبة فاطمة سيف ثم الفضية الثانية عن طريق اللاعبة حفصة عيسى تحت 8 سنوات فيما أحرزت ريم الجسمي الميدالية البرونزية تحت 12 سنة، وأيضاً الميدالية البرونزية للاعبة دانة حسن الحمادي تحت 10 سنوات.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي عن سعادتها بما حققته اللاعبات في البطولة مؤكدة أن الفوز بالميدالية الملونة هي ترجمة لما يقوم به النادي من عمل كبير في تجهيز اللاعبات للمشاركة في البطولة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي كما أن هذا الإنجاز دافع كبير ومسؤولية أيضاً لمواصلة النجاحات.

ووجهت رئيس مجلس إدارة النادي التهنئة للاعبات الفائزات وطالبتهن بمزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.

وأشارت الشامسي أن ارتفاع مستوى اللاعبات له هدف رئيسي وهو الدفع بهن إلى المنتخبات الوطنية، بجانب زيادة التصنيف الدولي والحصول على ألقاب دولية، موجهة التهنئة إلى اتحاد الشطرنج على الإنجاز الذي تحقق في دورة الألعاب العربية بالجزائر، وأيضاً التهنئة إلى عهود عيسى لاعبة النادي والمنتخب، والذي يمثل نتاج تعاون بين الاتحاد وأندية اللعبة.