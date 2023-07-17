«الصقور» يكسب «العدالة» في معسكر تركيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

فاز الإمارات على فريق العدالة السعودي 3- 2، في أولى مبارياته الودية بالمعسكر الخارجي في تركيا، وسجل أهداف الإمارات البرازيلي ديجو كوستا والغيني كيتا والليبي السنوسي الهادي.

وأشرك محمد الجالبوت مدرب «الصقور»، العديد من اللاعبين في اللقاء الذي دشن به الفريق سلسلة «الوديات»، في المرحلة الأولى من الإعداد الخارجي، ومن المقرر أن يخوض «الصقور» التجربة الثانية، أمام المنتخب الايراني الأولمبي بتاريخ 20 يوليو.

وأكد عبد الله العاجل مشرف عام الفريق رئيس البعثة خلالها أهمية الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، واستفادة جميع اللاعبين من التدريبات اليومية، وتنفيذ برنامج الجهازين الفني والإداري بصورة إيجابية.

وأوضح العاجل أن «الصقور» يحقق مكاسب عدة من معسكر تركيا، أبرزها بدء مرحلة قوية من الإعداد، تهتم بالتفاصيل كافة، بجانب منح الفرصة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية جميع عناصر الفريق، خاصة الوافدين الجدد وبانتظار أن تكتمل الصفوف بعدد من اللاعبين القادمين قريباً، سواء على مستوى الأجانب أو المواطنين.

ومن المتوقع أن يستمر «الصقور» في التدريبات اليومية على فترتين بمعسكره الخارجي، باستثناء اليوم الذي يخوض خلاله المباريات الودية، فيما تشهد المرحلة الثانية من المعسكر التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية، وزيادة الانسجام بين جميع لاعبي الفريق، والوصول إلى التشكيلة المثالية التي يحتاجها الجهاز الفني بقيادة الجالبوت، استعداداً للموسم الجديد.