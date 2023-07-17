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ألكاراز يعزز الصدارة العالمية بالبصمة اللندنية

ألكاراز يعزز الصدارة العالمية بالبصمة اللندنية
17 يوليو 2023 11:36

برلين(د ب أ)
عزز النجم الإسباني كارلوس ألكاراز موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في نسخته الصادرة اليوم الاثنين إثر فوزه على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في نهائي بطولة ويمبلدون اللندنية. 

وتغلب ألكاراز على ديوكوفيتش مساء أمس الأحد في نهائي ويمبلدون ليتوج بلقب ثالث بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم، ويحكم قبضته على صدارة التصنيف، حيث رفع رصيده من النقاط إلى 9675 نقطة مقابل 8795 نقطة لديوكوفيتش في المركز الثاني. 

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ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي أي تغييرات مقارنة بالنسخة السابقة. 

وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة اليوم بتواجد الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الأول برصيد 9675 نقطة، يليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 8795 نقطة، ثم الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الثالث برصيد 6520 نقطة، فالنرويجي كاسبر رود في المركز الرابع برصيد 5005 نقاط، ثم جاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4850 نقطة، فيما كان المركز السادس من نصيب الدنماركي هولجر رون برصيد 4825 نقطة. ثم الروسي أندريه روبليف في المركز السابع برصيد 4525 نقطة، تبعه الإيطالي جانيك سينر في المركز الثامن برصيد 3975 نقطة، فالأميركي تايلور فريتز في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط، وأخيراً الأميركي فرانسيس تيافوي في المركز العاشر برصيد 3130 نقطة.

كارلوس ألكاراز
ديوكوفيتش
ويمبلدون
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