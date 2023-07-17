«الآسيوي» يرشح مبخوت وعموري في «تشكيلة الأحلام»

مراد المصري (دبي)

يتواجد علي مبخوت وعمر عبد الرحمن ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد في «تشكيلة الأحلام»، لأفضل من شارك في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، وذلك في تصويت جماهيري مفتوح أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع بدء العد التنازلي على انطلاق نهائيات كآس آسيا 2023 في يناير المقبل في قطر.

ويتواجد عمر عبد الرحمن «عموري» لاعب الوصل حالياً، والعين وشباب الأهلي والهلال السعودي سابقاً، ضمن قائمة المرشحين لأفضل لاعبي خط الوسط، إلى جانب كل من: كوو جا-تشيول وكيم جوو سونج وبارك جي سونج «كوريا الجنوبية»، سيرفر دجيباروف «أوزبكستان»، نشأت أكرم «العراق»، شونسوكي ناكامورا «اليابان» وشاو جياي «الصين».

فيما يتواجد علي مبخوت لاعب الجزيرة، ضمن المرشحين في خط الهجوم، إلى جانب: علي دائي «إيران»، أكرم عفيف والمعز علي «قطر»، لي دونج جوك وسون هيونج مين «كوريا الجنوبية»، جاسم الهويدي «الكويت»، ماجد عبدالله وياسر القطحاني «السعودية»، ناوهيرو تاكاهارا «اليابان»، يونس محمود «العراق» وتيم كاهيل «أستراليا».

أما قائمة المرشحين في مركز حراسة المرمى، فتضم: محمد الدعيع «السعودية»، ماثيو ريان «أستراليا»، نور صبري «العراق»، ناصر حجازي «إيران»، يوشيكاتسو كاواجوتشي «اليابان» وسعد الشيب «قطر».

بينما ضمت قائمة أبرز المرشحين في خط الدفاع، كلاً من: فان زيهي وزهينج زهي «الصين»، بسام الراوي «قطر»، مهدي مهدافيكيا «إيران»، هونج ميونج-بو «كوريا الجنوبية»، صالح النعيمة «السعودية»، كوي ندوك هاي «فيتنام»، يوجي ناكازاوا «ويوتو ناجاتومو»اليابان«وسوه تشين أون»ماليزيا".

يذكر أن علي مبخوت سجل 9 أهداف في مسيرته في نهائيات كأس آسيا، حيث كان هدافاً لنسخة عام 2015، برصيد 5 أهداف، عندما حقق منتخبنا المركز الثالث، فيما قاد منتخبنا لنصف النهائي في نسخة 2019، عندما سجل أهدافاً حاسمة من أبرزها هدف الفوز في مرمى أستراليا في ربع النهائي، وهو الذي تفصله خمسة أهداف عن متصدر قائمة الهدافين التاريخين لنهائيات كأس آسيا، التي يتصدرها الإيراني علي دائي ب 14 هدفاً.

كما أن مبخوت هو صاحب أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس آسيا، عندما سجل في شباك البحرين بعد مرور 14 ثانية فقط في نسخة عام 2015، كما تم اختياره في التشكيلة الأفضل للبطولة في نسختي عامي 2015 و2019.

من جانبه تألق عموري في نسخة عام 2015، عندما حقق منتخبنا المركز الثالث، وتواجد في تشكيلة الفريق الأفضل لتلك النسخة أيضاً.