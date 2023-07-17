«أبوظبي للشراع الحديث» يغازل منصات التتويج في اليونان والمغرب

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل فريق أبوظبي للشراع الحديث تميزه وتألقه في صيف 2023، من خلال المشاركة في شهر يوليو في عدد من البطولات العالمية والدولية وفي أكثر من محطة حول العالم، حيث يشارك الفريق في فئة الإلكا ببطولة العالم للشباب للإلكا 4 في اليونان، والتي بدأت منذ 14 يوليو الماضي وتختتم في الأول من أغسطس، بالإضافة إلى المشاركة في معسكر تدريبي لفئة الأوبتيمست، يستمر في تركيا حتى 28 يوليو الجاري، ويشارك في بطولة المضيق للشراع الحديث بالمغرب وكذلك بطولة الرباط للشراع أيضاً، وهي البطولات التي تنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى 31 من يوليو الجاري أيضاً.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية - العضو المنتدب، الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، لتوفير الدعم والمتابعة المتواصلة لمشاركات فريق أبوظبي بكافة فروعه في البطولات الدولية والأنشطة البحرية على مستوى العالم.

وأكد أحمد ثاني الرميثي أن مشاركة فريق أبوظبي القوية في بطولات الشراع المختلفة في يوليو، تستهدف الفوز بالمراكز الأولى وحصد الميداليات عبر المشاركة، بالإضافة إلى الاستمرار في صقل مهارات الفريق الشاب وكوادره المختلفة، وتعزيز القوة واللياقة وخبرة المشاركات الدولية لدى أعضاء الفريق، وقال: نهدف من خلال مشاركات فريقنا إلى تحقيق أكثر من هدف، أهمها تعزيز خبرات الشباب الصغار وإضافة المزيد من المهارة لرصيدهم من أجل الإعداد للمستقبل، وأيضاً الفوز ورفع اسم الإمارات على مستوى كل البطولات التي نشارك ونحضر من خلالها، وتقديم التمثيل الرياضي المثالي للإمارات في هذه البطولات أيضاً.

وتابع أحمد ثاني الرميثي: بدأنا صيف 2023 بقوة بتحقيق 7 ميداليات في بطولة البارح للشراع الحديث في البحرين، ولاحقاً استمر تألق عناصر أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية مع منتخب الإمارات للشراع الحديث لأصحاب الهمم، بتحقيق ميداليتين في برلين عبر الألعاب العالمية الصيفية «الأولمبياد الخاص»، ثم واصلنا التألق مع منتخب الإمارات للشراع الحديث في الجزائر في دورة الألعاب العربية عبر تحقيق 4 ميداليات، والآن نواصل حملة التحدي لفريقنا للشراع في البطولات الحالية في يوليو والمعسكرات الصيفية أيضاً، كما أن المشاركة ستمتد في شهر أغسطس القادم إلى بولندا وإيطاليا أيضاً.

الجدير بالذكر أن أغلب بحارة فريق أبوظبي للشراع الحديث من متوسطي الأعمار الصغيرة، وتمتلك هذه المواهب فرصاً كبيرة للوصول إلى مراحل أكثر تقدما في المستقبل عبر البطولات الأولمبية والألعاب العالمية، وتخضع في الوقت الحالي لبرنامج إعداد متواصل من خلال أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية والتابعة لنادي أبوظبي للرياضات البحرية.