سان جيرمان ينتظر إجابة مبابي على هذا السؤال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يخوض النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي «24 عاماً» أولى تدريباته مع فريقه باريس سان جيرمان اليوم، في مركز تدريب «بوسي» الجديد الذي تم تجهيزه على أحدث طراز، بينما يبقى الوضع بين اللاعب وإدارة النادي على ماهو عليه، حيث يتمسك مبابي باستكمال السنة الثانية من عقده حتى صيف 2024، ويرفض تفعيل بند السنة الإضافية حتى صيف 2025، وفي المقابل تتمسك الإدارة برحيله هذا الصيف، حتى يمكن الاستفادة منه مادياً بدلاً من رحيله مجاناً في نهاية الموسم الجديد.

وذكرت شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت» في تقرير لها من باريس إن موقف الطرفين لم يتغير «قيد أنملة»، فاللاعب يريد البقاء هذا الموسم، بينما الإدارة وجهت له إنذاراً نهائياً مدته أسبوعين لتمديد عقده أو الرحيل هذا الصيف.

واستفاد مبابي من أسبوع راحة إضافية لكونه لاعباً دولياً، بينما بدأ زملاءه تدريباتهم يوم 10 يوليو الجاري. وكان الجميع في باريس ينتظرون عودته من إجازته الصيفية، التي تخللها زيارة خاصة للكاميرون مسقط رأس والده ويلفريد.

واقتربت المهلة التي حددها ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان من نهايتها، وينتظر النادي الباريسي الإجابة النهائية لمبابى على هذا الإنذار. وقالت الشبكة: «هكذا يستمر الغموض بالنسبة للموقف النهائي للاعب، وإن كانت تتوقع أن تتضح الصورة أكثر في غضون يومين أو ثلاثة أيام».

وتدرب مبابي منفرداً طوال الأسبوع الماضي لدرجة استفزت جماهير النادي الباريسي.

ويجري «فتى بوندي المدلل» الفحص الطبي الروتيني الذي يسبق عادة الموسم الجديد، ومن المقرر أن يقوم سان جيرمان بجولة إلى اليابان يوم 22 يوليو الجاري، استعداداً للموسم الجديد، ولا أحد يعرف حتى الآن ما إذا كان مبابي موضوعاً في الحسبان بالنسبة لهذه الجولة أم لا.