5 أندية تتصارع على شراء «الديك الفرنسي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تسعى أندية أوروبية عديدة للحصول على خدمات رأس الحربة الدولي الفرنسي راندال كولو مواني مهاجم إنتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وفي مقدمة هذه الأندية توتنهام وبايرن ميونيخ ومانشستريونايتد وباريس سان جيرمان وغيرها، لدرجة جعلت موقع جول العالمي يصف حالة هذا المهاجم بأنه في قلب «لعبة كراسي موسيقية» هذا الصيف، باعتباره رأس حربة صريح ومطلوب بشدة في هذه الأندية، التي تبحث عن هذه النوعية من المهاجمين.

ويتوقف الأمر على أولويات هذه الأندية، حيث ينتظر البايرن معرفة موقف توتنهام النهائي من بيع هدافه الإنجليزي هاري كين، حيث يمثل كولو مواني «الخطة ب» بالنسبة للبايرن في حالة فشله في الحصول على خدمات كين، ونفس الشيء بالنسبة لسان جيرمان واليونايتد، بينما يمثل الهدف الأول لتوتنهام في حالة رحيل كين إلى «البافاري».

وتتابع كل هذه الأندية باهتمام شديد موقف «الديك الفرنسي»، الذي قد يتحدد خلال الأيام القليلة القادمة على حد قول شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، التي أكدت إن اليونايتد والبايرن يتابعان اللاعب عن قرب بنفس الدرجة من الأهمية.

وترتبط آمال توتنهام بقرار نجمه وهدافه الإنجليزي كين فيما يتعلق بالرحيل إلى البايرن، إذ سيكون كولو مواني وقتها هدفاً أساسياً ل»السبيرز«، أما إذا بقي كين في توتنهام فلن تكون هناك حاجة لضم مهاجم جديد. وتبدو الأمور أكثر غموضاً بالنسبة لسان جيرمان إذ أن إدارته العليا في الدوحة تفضل كولو مواني، بينما يفضل المدير الرياضي لويس كامبوس ضم هاري كين أو الصربي دوسان فلاهوفيتش.

ودخل تشيلسي هذه المنافسة أيضاً وأبدى اهتمامه بالحصول على خدمات مواني، ليحل محل النجم البلجيكي الهداف روميلو لوكاكو، الذي يقترب من الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي. وهكذا تتعدد الخيارات بالنسبة لراندل كولو مواني الذي تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة 2022، مثلما تألق مع ناديه الألماني في دوري الأبطال»الشامبيونزليج"، ولكنه قد يضطر إلى الانتظار حتى يتم حسم موقف هاري كين من البقاء أو الرحيل لكي يحدد خياره النهائي.