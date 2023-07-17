إنتر ميامي ينقل عقد بوسكيتس إلى الخانة الرسمية

ميامي(أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الأميركي، أن لاعب وسط منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس انتقل رسمياً إلى صفوف إنتر ميامي، بعقد حتى عام 2025، حيث انضم إلى زميله السابق في النادي الكتالوني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان إنتر ميامي أكد في 24 يونيو أنه أنهى صفقة بوسكيتس.

وأبدى إنتر ميامي عن اهتمامه ببوسكيتس البالغ من العمر 34 عاماً، منذ إعلان الأخير رحيله عن صفوف برشلونة في 10 مايو الماضي.

وقال المالك الإداري للنادي الأميركي خورخي ماس في بيان: «أنا متحمس للترحيب بسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي».

وأضاف: «منذ اليوم الأول شرعنا في جلب أفضل لاعبي العالم إلى إنتر ميامي. مسيرة سيرجيو تتحدث عن نفسها».

في 15 موسماً احترافياً في كتالونيا، فاز بوسكيتس بـ32 لقباً مع برشلونة، بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات «2009 و2011 و2015»، والدوري الإسباني تسع مرات، والكأس المحلية سبع مرات ومونديال الأندية ثلاث مرات.

من جهته، قال المدير الرياضي لإنتر ميامي كريس هندرسون: «إنه أحد أذكى اللاعبين الذين لعبوا هذه الرياضة على الإطلاق»، مضيفاً: «يقرأ اللعب بمستوى غير مسبوق ويؤثر على كل جانب من جوانب المباراة».

أما بوسكيتس فقال إن «هذا الانتقال يوفر فرصة خاصة ومثيرة. لقد أعجبت بهذا النادي عندما جئت مع برشلونة العام الماضي، والآن أنا سعيد ومستعد لتمثيل النادي بنفسي. لا أطيق الانتظار للمساعدة في تحقيق النجاح الذي يسعى إليه هذا النادي الطموح».

وانضم ابن مدينة ساباديل الكتالونية إلى صفوف شباب برشلونة في 2005، قبل أن يخوض أول ظهور له في الدوري الإسباني في عام 2008.

كان سيرجيو، نجل كارليس حارس مرمى النادي الكتالوني في التسعينيات، أحد أعمدة الجيل الذهبي لبرشلونة الذي هيمن على أوروبا في أوائل عام 2010، إلى جانب ميسي وأندريس إنييستا والمدرب الحالي تشافي، كما كان هذا الفريق أيضاً العمود الفقري للمنتخب الإسباني بطل العالم 2010 وأوروبا 2012.

ورفع بوسكيتس الكأسين قبل أن ينهي مسيرته الدولية في ديسمبر الماضي بعد خوضه 143 مباراة مع بلاده، وإثر الخروج المخيب لـ«لاروخا» من الدور الثاني لمونديال قطر.

ومن المتوقع أن يكون بوسكيتس جاهزاً للعب لأول مرة مع فريقه الجديد، مثل ميسي، يوم الجمعة ضد كروز أسول المكسيكي.

وكان إنتر ميامي أعلن السبت رسمياً عن تعاقده مع ميسي، الذي وقع بدوره عقداً حتى عام 2025. ومن المفترض أن يتم تقديم ميسي إلى الجماهير الأحد والى وسائل الإعلام الاثنين.

ويعاني إنتر ميامي منذ مواسم عدة في الدوري الأميركي، حيث كانت نتائجه مخيبة للآمال. يبقى دون انتصار في 11 مباراة ومني السبت بخسارته الرابعة عشرة في 22 مباراة هذا الموسم.