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المكسيك تنهي «المغامرة البنمية» وتتوج بالكأس الذهبية

المكسيك تنهي «المغامرة البنمية» وتتوج بالكأس الذهبية
17 يوليو 2023 10:05

لوس أنجلوس(د ب أ)
توج المنتخب المكسيكي لكرة القدم بلقب بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي»، بتغلبه على نظيره البنمي 0-1 في المباراة النهائية للبطولة.
وأحرز المنتخب المكسيكي لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، معززاً بهذا الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز باللقب، مقابل 7 ألقاب لنظيره الأميركي ولقب واحد فقط للمنتخب الكندي.
وانتهى الشوط الأول من المباراة النهائية بالتعادل السلبي، الذي ظل قائماً حتى الدقيقة 88، ليسجل البديل سانتياجو خيمينز« 22 عاماً» هدف الفوز والتتويج باللقب، بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله أرض الملعب.
وجاء الهدف اثر هجمة مرتدة سريعة قادها أوربيلين بينيدا ومرر منها الكرة إلى خيمينيز لاعب فينورد الهولندي، ليجتاز اللاعب الشاب كلا من هارولد كامينجز وفيدل اسكوبار لاعبي بنما في طريقه إلى منطقة الجزاء، قبل تسجيل الهدف بتسديدة من يسراه مرت فوق حارس المرمى البنمي أورلادو موسكيرا.
وأنهى المنتخب المكسيكي بهذا الفوز مغامرة نظيره البنمي، الذي قدم مسيرة رائعة في البطولة وأطاح بالمنتخب الأميركي من الدور قبل النهائي عبر ركلات الترجيح، ولكنه لم يشكل خطراً كبيراً على مرمى المنتخب المكسيكي في المباراة النهائية.
ومنح المنتخب المكسيكي بهذا اللقب هدية كبيرة لمدربه المؤقت خايمي لوزانو، الذي تولى المسؤولية قبل شهر واحد فقط، وذلك بعد عامين فقط من فوزه مع المنتخب المكسيكي الأولمبي بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
وفرض المنتخب المكسيكي سيطرته بشكل كبير على معظم المباراة النهائية، ولكن لاعبيه فشلوا في ترجمة الفرص التي سنحت لهم، حتى سجل خيمينيز هدف المباراة الوحيد، ليكون الهدف الرابع له في 18 مباراة دولية خاضها مع المنتخب المكسيكي حتى الآن.

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