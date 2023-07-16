تشيلسي يضم «موهوب سانتوس»

لندن (د ب أ) أكمل فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع اللاعب الشاب البرازيلي أنجيلو جابرييل، حيث يسعى المدير الفني للفريق ماوريسيو بوكيتينو لإضافة اللاعبين الشباب الموهوبين لفريقه. وأصبح جابرييل أصغر لاعب في تاريخ الدوري البرازيلي عندما شارك في مباراته الأولى بعمر 15 عاماً و308 يوماً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن جابرييل «18 عاماً» انضم لتشيلسي قادماً من نادي سانتوس البرازيلي، الذي لعب معه 129 مباراة. ولم يتم تأكيد قيمة الصفقة أو مدة التعاقد، ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أنه كلف تشيلسي حوالي 13 مليون جنيه إسترليني. وذكر النادي في بيان نشره على الموقع الرسمي :" أكمل تشيلسي التعاقد مع الجناح البرازيلي أنجيلو جابرييل من نادي سانتوس". وتابع "ولد أنجيلو في برازيليا، ويصل اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً لستامفورد بريدج ولديه خبرة اللعب في الفريق الأول، حيث شارك في 129 مباراة مع فريق سانتوس في كافة المسابقات". وأضاف "يلعب أنجيلو بقدمه اليسرى ودائماً ما لعب في مركز الجناح الأيمن لسانتوس، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري البرازيلي، عندما شارك للمرة الأولى أمام فلومينينسي على ملعب ماراكانا، وكان يبلغ وقتها 15 عاماً و308 يوماً".