ألكاراز يزيح ديوكوفيتش ويخطف أول ألقابه في ويمبلدون

لندن(د ب أ) تغلب الإسباني كارلوس ألكاراز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 1 / 6 و 7 / 6 (8 / 6) و 6 / 1 و3 / 6 و6 / 4، ليتوج بأول ألقابه في بطولة ويمبلدون للتنس والثاني له في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام). واستطاع ألكاراز «20 عاماً» أن يتعافى من خسارته في المجموعة الأولى، ليحسم المباراة أمام ديوكوفيتش «36 عاماً» التي كانت بمثابة معركة صراع الأجيال، في أربع ساعات و42 دقيقة. وأصبح ألكاراز ثالث أصغر لاعب يتوج ببطولة ويمبلدون في حقبة البطولات المفتوحة، التي بدأت عام 1968، خلف بوريس بيكر «17 عاماً» وبيورن بورج «20 عاماً» تحت أنظار الملك الإسباني فيليبي السادس الذي تواجد ضمن الحضور. وحافظ ألكاراز على صدارة التصنيف العالمي، متقدماً على ديوكوفيتش. وكان لقب ألكاراز السابق في البطولات الأربع الكبرى جاء العام الماضي في بطولة أميركا المفتوحة. وقال ألكاراز :" إنه حلم تحقق بالنسبة لي. من الرائع الفوز، ولكن حتى لو كنت خسرت، سأبقى فخوراً بنفسي للغاية". وأضاف: "صنع التاريخ في هذه البطولة الجميلة، لعب المباراة النهائية أمام أسطورة في رياضتنا. أنا فخور للغاية بنفسي، وبالفريق الذي لي، والعمل الذي قمنا به كل يوم". وقال موجها حديثه لديوكوفيتش: "بدأت ألعب التنس وأنا أشاهدك. منذ ولادتي وأنت تفوز بالبطولات. هذا شيء مذهل". وأهدر ديوكوفيتش فرصة الحصول على اللقب الخامس على التوالي في بطولة ويمبلدون، والثامن في مسيرته والرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى. وتلقى ديوكوفيتش خسارته الأولى في الملعب الرئيسي لبطولة ويمبلدون منذ عام 2013. وقد تقبل ديوكوفيتش الهزيمة بصدر رحب وقال: "لم يكن هذا شيئاً جيداً بالنسبة لي ولكنه جيد لكارلوس. كنت أعتقد أنني سأواجه مشاكل أمامك على الملاعب الرملية والصلبة، ولكن ليس على الملاعب العشبية. يالها من طريقة للتأقلم على الأرضية. مذهل". وأضاف: "كل الثناء لكارلوس. يالها من جودة في نهاية المباراة. تستحق الفوز تماماً". وأكد :"لا تحب أبدا أن تخسر مباريات مثل هذه ولكن عندما تهدأ المشاعر يجب أن أظل ممتنا. من الصعب تقبل هذه الهزيمة، عندما تكون قريباً من الفوز، ولكن هذه هي اللحظات التي تتدرب لأجلها كل يوم. لم أفز ولكنني خسرت أمام اللاعب الأفضل".