دبا الحصن يدشن إعداداً استعداداً لدوري «الأولى»

فيصل النقبي (دبا الحصن)

دشن فريق دبا الحصن استعداداته لدوري الدرجة الأولى، بحضور الدكتور محمد أحمد المطوع الهنداسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث عقدوا اجتماعاً مع الكادر الفني والإداري واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم وفريق الصالات، حيث بدأ الاجتماع بممر شرفي للفريقين للترحيب بهم في بداية الموسم الرياضي 2023-2024.

وحث المطوع اللاعبين على بذل الجهد وتقديم أفضل مالديهم لتحقيق ما يطمح إليه الفريق في نهاية الموسم، مؤكداً أن إدارة النادي حريصة على توفير كافة متطلبات اللاعبين بحثاً عن الفوز ورفع مكانة اسم نادي دبا الحصن.