الإثنين 17 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دبا الحصن يدشن إعداداً استعداداً لدوري «الأولى»

دبا الحصن يدشن إعداداً استعداداً لدوري «الأولى»
17 يوليو 2023 01:56

فيصل النقبي (دبا الحصن) 

أخبار ذات صلة
مصفوت يعزز «اللياقة البدنية»
دبا يُطلق شعاره الجديد

دشن فريق دبا الحصن استعداداته لدوري الدرجة الأولى، بحضور الدكتور محمد أحمد المطوع الهنداسي رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث عقدوا اجتماعاً مع الكادر الفني والإداري واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم وفريق الصالات، حيث بدأ الاجتماع بممر شرفي للفريقين للترحيب بهم في بداية الموسم الرياضي 2023-2024.
وحث المطوع اللاعبين على بذل الجهد وتقديم أفضل مالديهم لتحقيق ما يطمح إليه الفريق في نهاية الموسم، مؤكداً أن إدارة النادي حريصة على توفير كافة متطلبات اللاعبين بحثاً عن الفوز ورفع مكانة اسم نادي دبا الحصن.

دبا الحصن
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
الإمارات واليابان.. شراكة كاملة وصداقة تخطت نصف قرن
الإمارات
الإمارات واليابان.. شراكة كاملة وصداقة تخطت نصف قرن
اليوم 12:55
رئيس وزراء اليابان يصل البلاد
الإمارات
رئيس وزراء اليابان يصل إلى الإمارات
اليوم 12:48
"الوطني للتأهيل" يثقف 80 معلماً واختصاصياً بمخاطر المخدرات
الإمارات
"الوطني للتأهيل" يثقف 80 معلماً واختصاصياً بمخاطر المخدرات
اليوم 12:25
أرشيفية
عربي ودولي
وفيات ومصابون جراء انهيار مبنى سكني في القاهرة
اليوم 12:24
سان جيرمان ينتظر إجابة مبابي على هذا السؤال!
الرياضي
سان جيرمان ينتظر إجابة مبابي على هذا السؤال!
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©