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مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة

مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
16 يوليو 2023 20:59

مانشستر (رويترز)

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قال هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، إنه لم يعد يحمل شارة قيادة فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد نقاش مع المدرب إريك تن هاج.
وحمل ماجواير شارة قيادة يونايتد بناء على قرار المدرب السابق أولي جونار سولشار بعد قدومه بستة أشهر إلى يونايتد في 2019، لكنه شارك في 16 مباراة فقط بالدوري الموسم الماضي، بينما كان برونو فرنانديز يرتدي الشارة في غياب مدافع منتخب إنجلترا.
وكتب مجواير عبر تويتر "بعد نقاش مع المدرب اليوم، أبلغني أنه سيغير قائد الفريق. لقد شرح لي أسبابه، ورغم شعوري بخيبة أمل شديدة، سأواصل تقديم كل ما لدي كل مرة ارتدي فيها قميص الفريق".
وأضاف مدافع منتخب إنجلترا البالغ عمره 30 عاماً: "حظيت بشرف كبير، منذ ثلاث سنوات ونصف، بقيادة مانشستر يونايتد وهي أحد أكثر اللحظات فخراً في مسيرتي حتى الآن".
وتعرض ماجواير لانتقادات حادة بسبب ارتكاب العديد من الأخطاء المؤثرة، وفقد مكانه في التشكيلة الأساسية وبدأ ثماني مباريات في الدوري خلال الموسم الماضي، وذكرت تقارير أنه بات قريباً من الرحيل.
ولم يعلن مانشستر يونايتد عن القائد الجديد بينما ذكرت وسائل إعلام أن فرنانديز «28 عاماً» سيحمل شارة القيادة.
وفاز فرنانديز، الذي انضم ليونايتد من سبورتنج لشبونة في يناير عام 2020، بجائزة لاعب العام في يونايتد في موسمي 2019-2020 و2020-2021.

مانشستر يونايتد
هاري ماجواير
سولشار
برونو فيرنانديز
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