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الرياضي

«الدراجات» يستعد لـ«العربية» و«الآسيوية» في إيطاليا

«الدراجات» يستعد لـ«العربية» و«الآسيوية» في إيطاليا
16 يوليو 2023 18:30

أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الدراجات انطلاق معسكر الإعداد للمنتخب الوطني بإيطاليا في 20 يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية لدراجة الطريق، المقررة بالسعودية من 12 إلى 18 سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، أن المستوى الفني الجيد للدراجين بدورة الألعاب العربية بالجزائر مؤخراً، وحصولهم على 3 ميداليات ملونة «فضية وبرونزيتان» يعزز الطموحات في مواصلة العمل، لتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات الخارجية المقبلة.
وأوضح أن المنتخب سيواصل استعداده في معسكر إيطاليا لرفع مستوى الجاهزية، لاسيما أن أبطال المنتخب أثبتوا قدرتهم على مواجهة التحديات في جميع المنافسات بدورة الألعاب العربية، وذلك بتتويج الدراج المتميز عبدالله جاسم آل علي بفضية سباق الفردي العام، بالإضافة إلى برونزيتي سباق الفرق ضد الساعة، والفردي العام للفرق.
وقال: «فخورون بما تحقق في الجزائر، والمنتخب يمتلك قاعدة صلبة من العناصر المؤهلة لرفع رايات الإمارات في المحافل الخارجية، والمنافسة في الألعاب العربية كانت قوية وسط أجواء التحدي من المنافسين، بتضاريس السباق المختلفة، وجهودنا متواصلة للارتقاء بمستوى جميع أفراد المنتخب».
وأضاف: «لدينا مشاركة مرتقبة للاعبة صفية الصايغ والدراج عبد الله جاسم في سباق الطريق تحت 23 سنة ببطولة العالم في أغسطس المقبل باسكتلندا، إضافة لمشاركة الدراج أحمد المنصوري المتأهل لسباقات المضمار في بطولة العالم المقبلة».

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