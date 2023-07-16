إشادة كبيرة بحصاد الإمارات في «ألعاب الجزائر»

مسعد عبد الوهاب وعلي الظاهري (الجزائر)



عاد إلى البلاد، اليوم، الفوج الأخير لوفد الإمارات الرياضي بعد مشاركته في دورة الألعاب العربية الـ 15، التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري، بعدما خاض المنافسات في 15 لعبة، وبلغ مجمل الحصاد 27 ميدالية ملونة بطعم الذهب، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، موزعة على 22 ميدالية وفق الجدول الرسمي الصادر عن اللجنة المنظمة، إضافة إلى 5 ميداليات حققها أصحاب الهمم أيقونة المشاركة، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات، وضم الفوج الأخير منتخب الكرة الطائرة للسيدات وأعضاء الوفد الإداري.

وأسدلت الدورة الستار على فعالياتها بحفل ختام رائع حضره من جانب الإمارات يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، وسلطان بن مجرن رئيس وفد الإمارات وأعضاء الوفد الإداري.

وفي ختام المشاركة، احتفى يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة في الجزائر «الأب الروحي للبعثة» بالوفد بإقامة مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوفد حضرها سلطان بن مجرن رئيس الوفد وأعضاء الوفد الإداري ولاعبات منتخب الكرة الطائرة للسيدات، وقدم المنتخب هدية تذكارية للسفير عبارة عن هدية من التراث، علاوة على قميص يحمل توقيعات جميع لاعبات المنتخب قدمته أروى أحمد مديرة المنتخب.

وأكد آل علي أن دعم القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هيأ للشباب فرص ممارسة الرياضة، وتمثيل الدولة في محافلها على كل المستويات العربية والقارية والدولية، وهنأ الوفد على الإنجازات التي تحققت، مشيراً إلى أنها لم تأت من فراغ بل حصاد بدأ من أعلى سلطة في الدولة «القيادة الرشيدة»، والقيادة الرياضية ممثلة في الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية علاوة على الاتحادات الرياضية المشرفة على المنتخبات المشاركة في الدورة.

وألقى سلطان بن مجرن كلمة أهدى فيها الإنجازات التي حققها الوفد والبالغة 22 ميدالية ملونة بطعم الذهب، علاوة على 5 ميداليات لأصحاب الهمم، إلى القيادة الرشيدة، موجهاً الشكر إلى القائمين على أمر المشاركة التي تمت تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مهنئاً سموه بالإنجازات التي حققها الوفد.

وتقدم ابن مجرن بالشكر إلى يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر على جهود السفارة في إنجاح المشاركة، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققها الوفد حصاد جهود اللاعبين واللاعبات والدعم المقدم من اللجنة الأولمبية الوطنية بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم، والمتابعة المباشرة والحثيثة من الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.