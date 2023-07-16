الإثنين 17 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

طيران الإمارات راعياً لكأس الملك سلمان للأندية 2023

طيران الإمارات راعياً لكأس الملك سلمان للأندية 2023
16 يوليو 2023 17:25

الرياض(د ب أ)

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن رعاية شركة طيران الإمارات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، كراعي رئيسي للبطولة، التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 27 يوليو الحالي حتى 12 أغسطس المقبل، في الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية. 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يزور المركز الهندسي لطيران الإمارات
أحمد بن سعيد يفتتح «مجلس الابتكار» بمقر مجموعة الإمارات

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في جدة بحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، ونائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات بالمملكة جبر العزيبي. 

ورحّب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، بطيران الإمارات لرعاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية، مؤكداً أن هذه الرعاية ستضيف نجاحاً كبيراً لهذه البطولة الكبيرة. مقدماً شكره وتقديره لشركة طيران الإمارات على اختيارها للاتحاد العربي ورعايتها لبطولة كأس الملك سلمان للأندية. من جهته أكد جبر العزيبي أن رعاية بطولة كبيرة بحجم كأس الملك سلمان للأندية، جاءت بعد دراسة عميقة من جانب الشركة، إثر اهتمام كبير وبالغ بهذه البطولة، كونها تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً وهو الملك سلمان بن عبدالعزيز"، مشيراً إلى أن "طيران الإمارات اعتاد وفق استراتيجيته علي الرعايات الرياضية باختيار أفضل الأحداث والبطولات الدولية في مختلف الألعاب، وبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية هي إحداها"، مؤكداً "نتطلع باهتمام بالغ لنجاح هذه الشراكة لتُسهم في نجاح البطولة".

بطولة كأس الملك سلمان للأندية
طيران الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات واليابان.. شراكة كاملة وصداقة تخطت نصف قرن
الإمارات
الإمارات واليابان.. شراكة كاملة وصداقة تخطت نصف قرن
اليوم 12:55
رئيس وزراء اليابان يصل البلاد
الإمارات
رئيس وزراء اليابان يصل إلى الإمارات
اليوم 12:48
"الوطني للتأهيل" يثقف 80 معلماً واختصاصياً بمخاطر المخدرات
الإمارات
"الوطني للتأهيل" يثقف 80 معلماً واختصاصياً بمخاطر المخدرات
اليوم 12:25
أرشيفية
عربي ودولي
وفيات ومصابون جراء انهيار مبنى سكني في القاهرة
اليوم 12:24
سان جيرمان ينتظر إجابة مبابي على هذا السؤال!
الرياضي
سان جيرمان ينتظر إجابة مبابي على هذا السؤال!
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©