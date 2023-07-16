طيران الإمارات راعياً لكأس الملك سلمان للأندية 2023

الرياض(د ب أ)

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن رعاية شركة طيران الإمارات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، كراعي رئيسي للبطولة، التي ستُقام منافساتها خلال الفترة من 27 يوليو الحالي حتى 12 أغسطس المقبل، في الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في جدة بحضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، ونائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات بالمملكة جبر العزيبي.

ورحّب الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، بطيران الإمارات لرعاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية، مؤكداً أن هذه الرعاية ستضيف نجاحاً كبيراً لهذه البطولة الكبيرة. مقدماً شكره وتقديره لشركة طيران الإمارات على اختيارها للاتحاد العربي ورعايتها لبطولة كأس الملك سلمان للأندية. من جهته أكد جبر العزيبي أن رعاية بطولة كبيرة بحجم كأس الملك سلمان للأندية، جاءت بعد دراسة عميقة من جانب الشركة، إثر اهتمام كبير وبالغ بهذه البطولة، كونها تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً وهو الملك سلمان بن عبدالعزيز"، مشيراً إلى أن "طيران الإمارات اعتاد وفق استراتيجيته علي الرعايات الرياضية باختيار أفضل الأحداث والبطولات الدولية في مختلف الألعاب، وبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية هي إحداها"، مؤكداً "نتطلع باهتمام بالغ لنجاح هذه الشراكة لتُسهم في نجاح البطولة".