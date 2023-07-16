مصفوت يعزز «اللياقة البدنية»

عجمان (الاتحاد)

تعاقد نادي مصفوت مع الدكتور مصطفى جاسم مدرب اللياقة البدنية، بعقد لموسم واحد قابل للتجديد، وذلك للإشراف على الجانب البدني للفريق الأول، قادماً من نادي أربيل أحد أبرز أندية الدوري العراقي الممتاز، وذلك تمهيداً للمشاركة في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى، والذي ينطلق شهر سبتمبر المقبل، وتم توقيع العقد بحضور أحمد الزحمي رئيس مجلس إدارة النادي.

وكان مصفوت قد حقق إنجازاً مميزاً في الموسم الماضي، بحصوله على المركز الرابع.

وتعد التجربة هي الثانية للدكتور العراقي بعد أن درب قبل موسمين فريق كرة قدم الصالات في نادي دبا الحصن.