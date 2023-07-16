«المارد» و«نورمانديا» بطلا كأس الوثبة للتاج الثلاثي في البرازيل

ساو باولو (الاتحاد)

توج «في جي راج المارد» و«نورمانديا راش» بطلين لكأس الوثبة ستاليونز «التاج الثلاثي البرازيلي» والذي أقيم بمضمار سيداد جارديم، في نادي الجوكي كلوب في ساو باولو بالبرازيل، برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وانتزعت الفرس «نورمانديا راش» بقيادة روبيلي فيانا، وملكية اجروبيكوريا إيها شابادا، وبإشراف لوكاس كوينتانا، لقب السباق الأول، والذي يمثل الجولة الأولى من التاج الثلاثي البرازيلي على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى للمهرات والأفراس في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر والبالغ جائزته 5,000 دولار أميركي.

وتفوقت «نورمانديا راش» بفارق 0,75 طول عن «آر جي خليفة»، لكلاوديو آر جي ريباس، وتدريب استانسلاو بتروشنسكي، وقيادة الفارس إم سيلفا، فيما جاءت ثالثة، و«نيزا راش» لمالكها ريكاردو جميل صليبا، وقيادة إيدفالدو سيلفا، بإشراف لوكاس كوينتانا، وسجلت البطلة زمناً وقدره 1:54:96 دقيقة.

واكتسح الجواد القوي «في جي راج المارد» لمزرعة بلوجراس وجوس جيمراس، وبقيادة الفارسة البرازيلية الشهيرة جين الفيس، بإشراف المدرب ثياجو هيدار، منافسيه في السباق الثاني لمسافة 1600 متر للجولة الثانية من التاج الثلاثي البرازيلي على كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى البالغة 5,000 دولار اميركي، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وجاء تفوق «في جي راج المارد» بفارق 6 أطوال عن غريمه «كلابتون أيه جيه آر»، بقيادة أي ميسكويتا، لمالكه ألمير خوسيه ريبيرو، وبإشراف أوبردان بيريرا، فيما جاء ثالثاً «مهاتما راش» بإشراف لوكاس كوينتانا، للمالك ريكاردو جميل صليبا، وبقيادة جيفرسون بيسبو، وسجل البطل زمناً وقدره 1:49:87 دقيقة.

وقال ألمير خوسيه ريبيرو، مدير السباق في الرابطة البرازيلية لمربي الخيول العربية: «أود أن أشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على ثقتهم للترويج والاستثمار لسباق الخيل العربي في البرازيل.»

وأضاف: «شكرنا العميق والصادق على رؤيتهم الثاقبة لمستقبل سباقات الخيل العربية في العالم، لا سيما الاهتمام الذي أبداه المهرجان بمتابعة لارا صوايا، المدير التنفيذي للمهرجان، للبرازيل ولمربي الخيول العربية البرازيلية».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.