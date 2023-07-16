دبا يُطلق شعاره الجديد

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أطلقت إدارة نادي دبا، شعارها الجديد في مؤتمر صحفي أقيم في النادي صباح اليوم، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي هذا الشعار الجديد تجسيداً لتاريخ النادي، وهو يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل لأبناء النادي ومحبيه.

وأجرى «النواخذة» مرانه الأول في انطلاق تحضيراته للموسم الجديد 2023-2024، بحضور أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة المدرب حسن العبدولي وجميع اللاعبين.

واتسمت التدريبات بالحماس الشديد ورغبة اللاعبين في إظهار أفضل ما لديهم لضمان عودة سريعة للنواخذة لدوري المحترفين بعد الهبوط في الموسم السابق.

من جهة أخرى، تعاقدت الإدارة مع قلب الدفاع البرازيلي بيدرو هنريكي مورايس البالغ من العمر 23 عاماً، قادماً من نادي الحمرية ليشكل إضافة حقيقية ونوعية للفريق في مشواره في دوري الدرجة الأولى.