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«الأجنبي الخامس» ينضم إلى البطائح في النمسا

«الأجنبي الخامس» ينضم إلى البطائح في النمسا
16 يوليو 2023 16:00

علي معالي (دبي)
يؤدي فريق البطائح لكرة القدم تدريبه الأول صباح غدٍ الاثنين، في معسكره في النمسا استعداداً لمنافسات الموسم الجديد، على أن تكون هناك حصة تدريبية ثانية في المساء، حيث يستمر الفريق في تدريباته وخوض 4 مباريات ودية حتى التاسع من الشهر المقبل.
ويقود الفريق في هذه المرحلة الروماني ميريل رادوي، وهناك بعض اللاعبين الذين لم يستطيعون السفر مع الفريق الذي غادر ظهر اليوم، لحين إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالتفرغ من بعض جهات العمل.
ولم يتم الانتهاء من تسجيل الأجنبي الخامس حتى الآن، وينتظر أن يلحق بـ«الراقي» في المعسكر الخارجي، وبنسبة كبيرة سيكون هو المهاجم البرازيلي ماركوس جونيور لاعب يوكوهاما مارينوس الياباني.
ويبدأ البطائح مبارياته الودية في معسكره الخارجي بلقاء باد والترسدروف النمساوي، يوم 24 يوليو الجاري، على أن يخوض المباراة الثانية يوم 28 يوليو مع الشارقة، الذي يقيم معسكره في النمسا أيضاً، والمواجهة الثالثة مع الأهلي القطري يوم 3 أغسطس المقبل، على أن تكون المباراة الختامية يوم 8 أغسطس، ولم يتحدد طرفها الثاني حتى الآن.
ويسعى رادوي خلال هذا المعسكر على الوصول بالفريق إلى الحالة البدنية والفنية المناسبة استعداداً للموسم الثاني لـ«الراقي» مع المحترفين، وكان البطائح قد عانى كثيراً في موسمه الأول، حيث ظل حتى آخر لحظات موسم دوري أدنوك للمحترفين مهدداً بالهبوط للدرجة الأولى، لذلك يحاول الجهاز الفني الجديد علاج الأخطاء التي كادت أن تطيح بالفريق من عدم الاستمرار مع المحترفين.

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