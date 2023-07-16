«الإعصار» يبدأ مرحلة «صربيا»

مراد المصري (دبي)

بدأ حتا تدريباته في المعسكر الذي يقيمه حالياً في صربيا، استعداداً لمشاركته الموسم المقبل في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعدما صعد في نهاية الموسم الماضي بوصفه بطلاً لدوري الدرجة الأولى.

ووصلت بعثة «الإعصار» إلى صربيا وبدأت المرحلة الثانية من تحضيرات الموسم الحالي، بعد المرحلة الأولي التي شملت تدريبات الفريق في مدينة حتا، حيث ستكون مدة المعسكر الأوروبي 20 يوماً، ويشمل التدريبات اليومية وخوض 5 مباريات ودية.

واستقر الصربي زيلكو ماركوف المدرب الجديد لحتا، على اختيار عناصر الجهاز الفني المعاون بضم أسماء سبق لها العمل معه في الفرق السابقة، حيث يمتلك خبرة بالعمل في المنطقة، حيث قاد سابقاً كاظمة والتضامن في الكويت، وأندية بوشر وصحار وسترة في سلطنة عمان، ومسيمير القطري.

ويتطلع زيلكو لاستغلال المعسكر في محاولة إلى الانسجام التام بين التشكيلة الحالية، وذلك في ظل التغييرات العديدة التي قام بها حتا بضمه لاعبين محليين وأجانب خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي، أبرزهم عبد الرحمن علي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الوصل، وحمدان العامري على سبيل الإعارة من الجزيرة، إلى جانب جمال معروف ومنصور البلوشي ومهند خميس لاعبي دبا الفجيرة الموسم الماضي، والبلجيكي دينو إرسلاناجيتش والكازخستاني ألكسندر ميركل والسلوفاكي دي ماركو، والفنزويلي أنخيل ليزاما.

كما أعلن حتا ليلة أمس الأول، عن التعاقد مع جاسم يعقوب قادماً من نادي النصر على سبيل الإعارة لموسم واحد.