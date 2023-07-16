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«الفرسان» يختبر «كل العناصر» في «التجربة الأولى»

«الفرسان» يختبر «كل العناصر» في «التجربة الأولى»
16 يوليو 2023 14:15

مراد المصري (دبي)
خسر شباب الأهلي أمام أوسييك الكرواتي 0-2، في مباراته الودية الأولى التي يخوضها «الفرسان» خلال المعسكر الذي يقيمه الفريق حالياً في صربياً استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، ويستعد من خلاله بشكل قوي للدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى خوض تصفيات الصعود إلى مجموعات دوري أبطال آسيا، التي تمثل الخطوة الأولى في مشوار الفريق بالموسم الجديد.
وأشرك المدرب الصربي ماركو نيكوليتش تشكيلتين على مدار شوطي اللقاء، شملت أغلبية عناصر الفريق من أجل الوقوف على مستويات أكبر قدر منهم، حيث دفع في الشوط الأول بكل من ماجد ناصر، محمد مرزوق، رينان، عبد العزيز هيكل، سلطان البدواوي، عيد خميس، جوستافو، حارب عبدالله، يوري سيزار، يحيى الغساني وكارتابيا، فيما أشرك في الشوط الثاني: حسن حمزة، وليد عباس، سالمين خميس، كايكي، عبدالله النقبي، عزيز جانيف، طارق أحمد، بالا، مجمد جمعة، مؤنس دبور بالإضافة إلى كارتابيا الوحيد الذي استمر من تشكيلة الشوط الأول.
ويستمر معسكر شباب الأهلي في صربيا حتى 3 أغسطس المقبل، ويشهد خوض الفريق 4 مباريات ودية بالمجمل، قبل العودة إلى دبي استعداداً لخوض مباراة ودية خامسة، ثم لقاء الوحدات الأردني يوم 15 من ذلك الشهر في الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

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