البايرن يستعين بالصبر والعائلة على صفقة كين

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ الألماني، على حقيقة الرغبة الكبيرة من جانب النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، للعب في «البافاري»، وعلى ناديه أن ينصاع لطلبات مهاجمه الهداف.

وقال هونيس الذي كان يحضر أحد تدريبات الفريق، إن كين أكد رغبته هذه خلال كل الأحاديث التي أدلى بها مؤخراً، وإذا ما ظل متمسكاً بقراره حتى النهاية، سنحصل على خدماته آجلاً أو عاجلاً، ويجب على «السبيرز» أن يستسلم للأمر الواقع.

ورداً على سؤال لبعض الصحفيين الذين حضروا المران، عن احتمال انتقال كين للبايرن، قال الرئيس الشرفي للنادي الألماني: لابد أن يذعن توتنهام لرغبة مهاجمه، وألا يغالي في طلباته المادية، أما الحديث عن 80 مليوناً و90 مليوناً.. فلا وجود لذلك.

واعترف هونيس «71 عاماً» بأنه لم يتواصل مع هاري كين ولم يتحدث معه شخصياً، وإنما المجلس الأعلى للرقابة برئاسة كارل هاينز رومينيجي هو الذي يقوم بهذه المهمة بصورة منتظمة.

وأضاف هونيس قائلاً: كين يريد أن يلعب على مستوى دولي حقيقي، في تلميح صريح إلى كون توتنهام يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وإنه لن يشارك في أي مسابقة أوروبية في الموسم الجديد. وتابع قائلاً: الآن أمام كين فرصة سانحة للانضمام إلى فريق أوروبي كبير، مشيراً إلى إن كين ومستشاريه «والده وشقيقه» كانوا واضحين تماماً، من البداية وحتى الآن فيما يتعلق بموافقتهم على إتمام الصفقة، واستمرارهم على هذا الموقف شيء حسن.

وذكرت صحيفة «كيكر» إنه إذا سارت الأمور وفقاً لما يشتهي الألمان، فإن كين يتعين أن ينتقل إلى البايرن في أغسطس القادم على أقصى تقدير. الطريف إن هونيس وصف دانييل ليفي رئيس توتنهام بأنه صعب في مفاوضاته، وذكي جداً، ولكنه لم يقدم لنا مبلغاً محدداً للصفقة، ويجب أن نحمله على أن يقدم لنا رقماً. وعلق قائلاً: إنه يلعب جيداً على عنصر الوقت وهو محترف وأعتقد إنه شخص «سوبر» وأقدره كثيراً.