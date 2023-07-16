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الرياضي

محرز على مشارف التحدي الجديد

محرز على مشارف التحدي الجديد
16 يوليو 2023 13:17

أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن مغامرة النجم الدولي الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي الإنجليزي، قاربت على النهاية، إذ تشير كل الدلائل إلى أنه في طريقه إلى نادي أهلي جدة السعودي. وكثف مسؤولو الأهلي مباحثاتهم خلال الساعات الأخيرة مع إدارة السيتي، على أمل إبرام اتفاق نهائي يتيح لهم الحصول على خدمات محرز.
وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي على استعداد لبيع النجم الجزائري بمبلغ 35 مليون يورو.
وكشفت صحيفة ديلي إكسبرس النقاب عن أن محرز وافق بالفعل على البنود الشخصية، وأنه ينتظر فقط توصل إدارة الفريقين إلى اتفاق نهائي. وينتظر محرز الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي قبل توقيع العقود النهائية.
ومن جانبها، أكدت صحيفة «الرياضية» السعودية أنه تم التوصل بالفعل لاتفاق نهائي مع محرز خلال الساعات الأخيرة وأنه بعد إجراء الفحص الطبي، سيتوجه ليلحق مباشرة بمعسكر الأهلي الخارجي، بينما كشفت صحيفة «صن» الإنجليزية عن أن قائد المنتخب الجزائري سيحصل على راتب قدره 410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً، وأن عقده لمدة عامين مع خيار مفتوح بإضافة سنة ثالثة.
وإذا ما تمت الصفقة بنجاح، سيلعب محرز إلى جوار البرازيلي روبرتو فيرمينو وحارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، اللذين كانا يلعبان مثله في الدوري الإنجليزي «البريميرليج».
وفقد محرز في الموسم المنتهي مكانه أساسياً في السيتي، ولم يكن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني يشركه أساسياً كثيراً، كما أنه لم يلعب نهائي كأس إنجلترا، أو نهائي دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، ما دفعه للبحث عن تحدٍّ جديد.
ولعب محرز 239 مباراة بقميص «القمر السماوي»، وحصل مع منتخب بلاده على كأس الأمم الأفريقية 2019.
ويأتي ترتيب محرز الـ 19 بالنسبة لأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ السيتي، والخامس بالنسبة للذين لا يزالون يلعبون حتى الآن.

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