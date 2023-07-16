«السائحة» فوندروسوفا.. من المدرجات إلى المنصات

لندن (د ب أ)

قبل عام واحد فقط، كانت لاعبة التنس التشيكية ماركيتا فوندروسوفا مجرد زائرة لبطولة إنجلترا المفتوحة «ويمبلدون»، تجلس في المدرجات لتشاهد المباريات، وتظهر بذراعها الأيسر موضوعاً في ضمادة طبية بسبب الإصابة.

وإلى جانب حرصها على متابعة مباريات صديقتها ميريام كولودزوفا في البطولة، كانت فوندروسوفا تقضي وقتها بشكل كبير في العاصمة البريطانية لندن عبر التسوق في المراكز التجارية الكبيرة. ولكن النسخة الحالية من ويمبلدون، ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم الحالي شهدت اتجاهاً مغايراً تماماً للاعبة التشيكية، بعدما تحولت من سائحة ومشجعة إلى بطلة متوجة.

وتغلبت فوندروسوفا «24 عاماً» على التونسية أنس جابر 6 4/ و6/ 4 مساء أمس السبت، في المباراة النهائية للبطولة لتتويج مسيرتها الرائعة في البطولة باعتلاء منصة التتويج في ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها الرياضية.

وقالت فوندروسوفا عن وجودها في ويمبلدون بالموسم الماضي: «كنا سائحين عاديين. زرنا عجلة لندن وقمنا بالكثير من جولات التسوق. أعتقد أننا تسوقنا خمس مرات».

ولكن اللاعبة التشيكية لم تكن تمتلك نفس الوقت للتسوق في النسخة الحالية من البطولة، حيث خاضت سبع مباريات قادتها إلى منصة التتويج أمس. وقالت فوندروسوفا إنه شيء لا يمكن وصفه، وأوضحت: «قبل عام واحد، كنت أضع ضمادة حول ذراعي، والآن فزت بلقب ويمبلدون». وأكد منظمو البطولة أن فوندروسوفا أصبحت أول لاعبة غير مصنفة في تاريخ البطولة تحرز لقب ويمبلدون، لتكتب بهذا تاريخاً مميزاً في سجلات البطولة. وفي المقابل، خسرت أنس جابر نهائي ويمبلدون للموسم الثاني على التوالي.

وذكرت صحيفة «سبورت. سي زد» التشيكية: «فوندروسوفا تلحق بفئة الأساطير». وسبق لمواطنتيها يانا نوفوتنا وبيترا كفيتوفا الفوز بلقب ويمبلدون في 1998 و2011 على الترتيب، ولكن أياً من هذين الانتصارين لم يتسم بالمفاجأة مثلما هو الحال بالنسبة للقب فوندروسوفا.

ولم تشتهر فوندروسوفا من قبل بأنها تجيد اللعب على الملاعب العشبية. وقالت اللاعبة التشيكية: «كانت أقل بطولات جراند سلام احتمالية للفوز بها، والآن، توجت باللقب».

وسبق لفوندروسوفا أن بلغت نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» في 2019، كما فازت اللاعبة بالميدالية الفضية لتنس السيدات في أولمبياد طوكيو منتصف عام 2021.

والآن، انضمت فوندروسوفا للسجل لذهبي في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى بشكل مفاجئ، مثلما كان الحال بالنسبة لإيلينا أوستابينكو في رولان جاروس 2017 وإيما رادوكانو في أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز» 2021 وباربورا كريتشيكوفا في رولان جاروس 2021.

وبالتزامن مع نشوة انتصارها الثمين في ويمبلدون، ستحتفل فوندروسوفا مع زوجها ستيبان سيماك اليوم الأحد في لندن بالذكرى الأولى لمناسبة زواجهما، حيث سافر زوجها إلى لندن لتشجيعها في النهائي أمس والاحتفال بهذه المناسبة.