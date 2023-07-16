نابولي يطلب «بديل كيم»

نابولي (د ب أ)

أكد رودي جارسيا المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، على رحيل المدافع الكوري مين جاي كيم عن صفوف الفريق بشكل نهائي.

ولم يتطرق جارسيا لانتقال اللاعب إلى بايرن ميونيخ الألماني، ولكنه ركز على ضرورة إيجاد البديل. وقال جارسيا: «بالنسبة لي، لا داعي للتسرع. الأهم هو إيجاد مدافع بديل يكون مناسباً لنا». ودار الجدل لأسابيع بشأن انتقال اللاعب إلى بايرن، وذكرت تقارير أن كيم «26 عاماً» استكمل بالفعل إجراءات الفحص الطبي للانتقال إلى بايرن بعقد يمتد لخمس سنوات. وأشارت تقارير أيضاً إلى أن عقد اللاعب مع نابولي كان يتضمن شرطاً جزائياً يتيح له الرحيل عن صفوف الفريق في أي وقت، وأن قيمة الصفقة تبلغ 50 مليون يورو. ولم يؤكد توماس توخيل المدير الفني لبايرن هذه الصفقة، التي يرغب من خلالها بايرن لتعويض رحيل لوكاس هيرنانديز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.