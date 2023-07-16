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«ريفر بليت 38» يحلق بطلاً للدوري الأرجنتيني

«ريفر بليت 38» يحلق بطلاً للدوري الأرجنتيني
16 يوليو 2023 11:27
بوينس آيرس(د ب أ) توج فريق ريفر بليت بلقب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، قبل جولتين من نهاية الموسم، بفضل فوزه على ضيفه إستوديانتس 3/ 1 بالمرحلة الخامسة والعشرين. وضمن ريفر بليت التتويج بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة 38 في تاريخه، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه كوردوبا، وقبل جولتين من نهاية الموسم. وحسم ريفر بليت الفوز في الشوط الأول، حيث تقدم لوكاس بيلتران بهدف في الدقيقة الثانية، ثم أضاف الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروز الهدف الثاني في الدقيقة 18، وتبعه إزيكيل باركو بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 31، في الوقت الذي تكفل فيه الأوروجوياني ماورو مينديز بتسجيل الهدف الوحيد لإستوديانتس الدقيقة 67. وحصد ريفر بليت اللقب رقم 70 في تاريخه الذي بدأ قبل 122 عاماً، والأول منذ قدوم المدرب مارتين ديميكليس الذي حل مكان المدرب السابق مارسيلو جاياردو. ويعتبر ريفر بليت هو الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الأرجنتيني برصيد 38 لقباً، بفارق ثلاثة ألقاب عن بوكا جونيورز، الذي يتصدر قائمة الفرق الأرجنتينية الأكثر حصداً للألقاب المختلفة على مر التاريخ، بإجمالي 74 لقباً، بفارق أربعة ألقاب عن ريفر بليت. وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها تعادل راسينج مع ضيفه روساريو سنترال 1/1، ويونيون سانتا في مع ضيفه بلاتينسي سلبياً.
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