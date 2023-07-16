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بعد «مواساة أميرية».. جابر تتعهد بالعودة القوية

بعد «مواساة أميرية».. جابر تتعهد بالعودة القوية
16 يوليو 2023 11:07
لندن (د ب أ) حرصت أميرة ويلز على مواساة نجمة التنس التونسية أنس جابر، عقب خسارتها في نهائي منافسات فردي السيدات ببطولة ويمبلدون للتنس. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن كيت أميرة ويلز، وبصفتها راعية لنادي عموم إنجلترا للتنس والكريكت، قامت بتتويج جابر والنجمة التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، بعد فوز الأخيرة بنتيجة 4/6 و4/6. وربتت الأميرة على كتف جابر، قبل أن تنهمر دموع الأخيرة أمام المتفرجين. وداعبت وصيفة ويمبلدون الحضور بأنها ستبدو قبيحة في الصور، قبل أن تعود إلى الجدية وتضيف: «أعتقد أن تلك هي الخسارة الأكثر إيلاماً في مسيرتي». وانضمت كيت، أميرة ويلز، إلى الحضور في التصفيق بعدما واصلت جابر قائلة: «لن أستسلم وسأعود أقوى». وقامت أميرة ويلز باحتضان جابر، قبل أن ينتهي التتويج. وبسؤالها في المؤتمر عما قالته لها الأمير ردت جابر في حديثها للصحفيين: «الشيء ذاته الذي قالته العام الماضي، لقد شجعتني على أن أكون قوية، وأن أعود وأفوز ببطولات جراند سلام وويمبلدون». وأضافت: «بالطبع كانت لطيفة للغاية، لم تكن تعلم بأنها ترغب في احتضاني أو لا، لقد أخبرتها أن الأمر موضع ترحيب مني، لقد كانت لحظة رائعة للغاية، ولقد كانت دائماً لطيفة معي».
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