الإمارات تنافس على لقب «الرياضات الإلكترونية»

الشارقة (الاتحاد)

تتنافس اليوم أفضل فرق الرياضات الإلكترونية في الإمارات والسعودية ومصر والمغرب لتحديد بطل المنطقة في الرياضات الإلكترونية بألعاب «دوري الأساطير» و«فالورانت».

ويستضيف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بالشراكة مع جامعة أمازون للرياضات الإلكترونية، نهائيات بطولة أمازون «مينا ماسترز» للرياضات الإلكترونية لموسم المنافسات الجامعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعد البطولة هي الأكبر من نوعها لمنافسات الرياضات الإلكترونية الجامعية في المنطقة. ويأتي الحدث تتويجاً لعام أكاديمي تنافس فيه أكثر من 10.000 لاعب من أكثر من 220 جامعة للوصول إلى المرحلة النهائية من المسابقة.