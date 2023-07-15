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الرياضي

«ثلاثية» لخيول جودلفين في بريطانيا

«ثلاثية» لخيول جودلفين في بريطانيا
15 يوليو 2023 23:50
محمد حسن (دبي) واصلت خيول جودلفين تألقها بثنائية في اليوم الختامي لفعاليات مهرجان جولاي كب 2023 بمضمار نيوماركت، والتي جاءت عن طريق "ريس ذا ويند" و"هايبانك"، فيما عزز "ماستر أوف ذا سيز" حضور الفريق الأزرق بالمضامير البريطانية بفوز رائع بأسكوت. وافتتحت "ريس ذا ويند" فعاليات ختام جولاي كب بالفوز بلقب الشوط الأول على لقب روسديلز ستيكس لمهرات السنتين المبتدئة لمسافة 1400 متر. وتفوقت "ريس ذا ويند" بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن الوصيفة "جيت جيجي ويز إت"، فيما حلت بالمركز الثالث "زنجبيلة" للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم. ونجح "هايبانك" في إكمال الثنائية للفريق الأزرق محققاً الفوز الثاني في مسيرته، بعد أن تفوق على 8 خيول في سباق بيت 365 مايل هانديكاب، ونجح في انتزاع اللقب في الأمتار الاخيرة من أمام "كوانتم إمباكت" متفوقاً بفارق ثلاثة أطوال. من ناحية أخرى توج "ماستر أوف ذا سيز" بإشراف أبلبي وقيادة جيمس دويل، بلقب سباق صمر مايل للفئة الثانية بمضمار أسكوت. وأظهر ابن "دباوي" ذو الخمس سنوات تسارعاً كبيراً لينتزع الصدارة في آخر فيرلونج، قبل أن يندفع بعيداً عن "الضاري" و"جيمي هندريكس" ليعبر خط النهاية متقدماً بفارق أربعة أطوال.
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