إنتر ميامي يقدم ميسي رسمياً

لوس أنجلوس (د ب أ) انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي المنافس بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم بشكل رسمي اليوم السبت. وأصبح عقد ميسي رسمياً مع إنتر ميامي بعد خمسة أسابيع من الإعلان عن اعتزامه الانتقال للنادي الأميركي. وقرر إنتر ميامي تقديم قائد المنتخب الأرجنتيني للجماهير ووسائل الإعلام مساء الأحد في ملعبه فورت لوديردال. ويخوض ميسي المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب مونديال قطر 2022، أول مباراة له مع إنتر ميامي يوم الجمعة المقبل أمام كروز ازول. ويشارك ميسي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل، على أن يخوض أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد يوم الثلاثاء. وأعلن إنتر ميامي في وقت سابق أن عقد ميسي سيمتد لعامين ونصف العام، وسيحصل على مبلغ يتراوح بين 50 و60 مليون دولار سنوياً، لتصبح القيمة الإجمالية للعقد تتراوح بين 125 و150 مليون دولار. وقال دون جاربر مفوض الدوري الأميركي لكرة القدم في بيان اليوم السبت: "نحن سعداء للغاية لاختيار أعظم لاعب في العالم إنتر ميامي والدوري الأميركي لكرة القدم، وقراره هو شهادة على الزخم والطاقة المتعلقة بالدوري ورياضتنا في أميركا الشمالية... ليس لدينا شك في أن ليونيل سيُظهر للعالم أن الدوري الأميركي للمحترفين قد يصبح وجهة لأفضل لاعبي كرة القدم".