27 ميدالية حصاد الإمارات في «الألعاب العربية»

مسعد عبد الوهاب، علي الظاهري (الجزائر)

اختتم وفد الإمارات مشاركته في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة «الجزائر 2023»، التي أُسدل الستار على منافساتها أمس، بحصاد 27 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من بينها 5 ميداليات لأصحاب الهمم «فضية و4 برونزيات».

واختتمت الدورة بحفل رائع، استغرق برنامجه ساعة ونصف الساعة، تخلله طابور عرض الدول المشاركة، وتم خلاله تسليم علم الدورة إلى السعودية التي تنظم النسخة القادمة.

وأهدى سلطان بن مجرن، رئيس الوفد، الإنجاز الذي حققه أبناء الإمارات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، كما هنأ الجزائر واللجنة المنظمة بالنجاح التنظيمي والصورة المشرقة للدورة، معرباً عن سعادته بالإنجازات التي تمثل دعماً للاعبين في استحقاقاتهم القادمة.

من جانبه، أشاد أحمد الطيب، مدير الوفد، بمشاركة أبناء الإمارات في الحدث الرياضي، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى يوسف سيف بن سباع آل علي، سفير الدولة لدى الجزائر، على جهود السفارة ودعمها، وما قدمته من تسهيلات، لضمان نجاح المشاركة، وتوفير أجواء مثالية قادت إلى حصد العديد من النتائج المتميزة، كما توجه بالشكر إلى سلطان بن مجرن على متابعته وتشجيعه المستمر لمنتخباتنا المشاركة في مختلف المسابقات، مهنئاً أبناء الإمارات الأبطال ومنتخباتنا الوطنية والاتحادات الرياضية في الدولة على الإنجازات في «الدورة العربية». وثمن أحمد الطيب الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة للدور، لإنجاح العرس الرياضي العربي، متوجهاً بالشكر إلى الجزائر وشعبها على الحفاوة والاستقبال التي حظيت بها مختلف الوفود العربية، ومن بينها وفد الإمارات.

وأنهت الإمارات مشاركتها بحصيلة متميزة من الميداليات، بواقع 27 ميدالية، حيث حقق منتخب الشطرنج 5 ميداليات، بواقع ذهبيتي الفرق للرجال والسيدات، و«الثنائية» الذهبية للشطرنج السريع والخاطف، وأحرزهما الأستاذ الدولي الكبير بطلنا سالم عبدالرحمن، وفضية مسابقة الشطرنج السريع لروضة السركال.

وحصد منتخب الشراع الحديث، والذي يضم مجموعة من الأبطال الواعدين 5 ميداليات، بواقع ذهبية حققها «البطل الصاعد» خليفة الرميثي وفضية و3 برونزيات في بقية المسابقات. وتعتبر مشاركة منتخب المبارزة تاريخية في الدورة العربية، بعد أن حقق 3 ميداليات، بواقع فضيتين في «الفلوريه» للرجال و«الإيبيه» للسيدات، إضافة إلى برونزية «الفرق للفلوريه».

وحقق منتخب الدراجات 3 ميداليات، وهي «فضية» في سباق الفردي العام، أحرزها دراج منتخبنا عبدالله جاسم آل علي، و«برونزية» في سباق الفرق ضد الساعة، و«برونزية» سباق الفردي العام للفرق. وقدم منتخب أصحاب الهمم حضوراً متميزاً في الدورة العربية، بعد حصد 5 ميداليات، بواقع «فضية» في مسابقة كرة السلة للكراسي المتحركة، و4 «برونزيات» في منافسات ألعاب القوى.وتعتبر مشاركة منتخب الملاكمة تاريخية في الألعاب العربية، بعد أن حصدت بنات الإمارات ميداليتين برونزيتين للمرة الأولى على مستوى السيدات، في تاريخ المشاركة العربية.

وعاد منتخب الكاراتيه إلى أرض الوطن بميداليتين برونزيتين في منافسات السيدات، كما حقق منتخبنا لألعاب القوى ميداليتين بواقع واحدة في منافسات الرجال، وأخرى في مسابقات السيدات.

من ناحية أخرى، وصلت بعثة منتخباتنا المشاركة في الدورة إلى الدولة، عبر مطار دبي الدولي، بعد ختام مشاركتهم في «النسخة 15»، والتي حققت فيها الإمارات 27 ميدالية.

واستقبل محمد بن درويش، المدير التنفيذي في اللجنة الأولمبية الوطنية، الأبطال والمنتخبات المشاركة بالورود، بعد النتائج المتميزة التي حققها أبناء الإمارات في المحفل العربي الكبير بالجزائر.

ومن أبرز المنتخبات التي تم استقبالها منتخب الشطرنج، ومنتخب أصحاب الهمم لسلة الكراسي، ومنتخب المبارزة، ومنتخب الملاكمة، ومنتخب الكاراتيه، إلى جانب بقية المنتخبات التي وصلت إلى الدولة، ضمن الفوج الأخير، بعد ختام المشاركة العربية.