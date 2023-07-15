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فوندروسوفا أول «غير مصنفة» تُحرز لقب ويمبلدون

فوندروسوفا أول «غير مصنفة» تُحرز لقب ويمبلدون
16 يوليو 2023 01:20

لندن (وكالات)

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 حرمت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة السادسة على العالم، من تحقيق إنجاز تاريخي، وتغلبت عليها 6-4 و6-4 في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.
ودخلت فوندروشوفا التاريخ، بعدما أصبحت أول لاعبة غير مصنفة تتوج بلقب ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها على وصيفة 2022 والمصنفة سادسة عالمياً.
وكانت التونسية البالغة 28 عاماً تمني النفس بأن تكون الثالثة ثابتة لها، وأن تفوز بلقبها الكبير الأول في ثالث نهائي لها في الـ«جراند سلام»، لكن الحلم بأن تصبح أول عربية وأفريقية تحرز لقباً كبيراً تأجل على يد التشيكية البالغة 24 عاماً والمصنفة 42 عالمياً.
وشكلت الهزيمة في مباراة، أمس، «ضربة موجعة» لأُنس جابر، التي كانت تأمل في تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج في إحدى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى.
وخاضت أُنس جابر ثالث نهائي لها في بطولات «جراند سلام»، حيث وصلت إلى نهائي ويمبلدون في العام الماضي، لكنها خسرت أمام الكازاخية إيلينا رايباكينا، كما تأهلت إلى نهائي أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، بعدها بنحو شهرين، وخسرت أمام البولندية إيجا شفيونتيك.
أما فوندروسوفا، المصنفة 42 على العالم، فقد توجت بأول لقب لها في «جراند سلام»، عبر ثاني نهائي لها في البطولات الكبرى، حيث كانت قد خسرت أمام الأسترالية أشليه بارتي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» عام 2019.

ماركيتا فوندروسوفا
أُنس جابر
التنس
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