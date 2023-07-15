«تنس الإمارات» يشارك في «عربية الناشئين»

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد التنس المشاركة في البطولة العربية للناشئين، والتي تقام في تونس خلال أغسطس المقبل، للفئة العمرية من 12 إلى 14 سنة، ضمن خطة لتوفير فرص تنافسية للاعبين وحصد الإنجازات.

واعتمد مجلس الإدارة تنظيم معسكر تدريبي لمنتخبات الأشبال والناشئين والشباب يقام في تونس خلال أغسطس، ويجمع أبرز اللاعبين المنتمين لمركز التدريب والتطوير الوطني في دبي، والذي يشرف عليه الاتحاد.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، أن الهدف من المعسكر المزيد من الاستعداد للبطولة العربية للناشئين، وإيجاد فرصة احتكاك للاعبين، تحقيقاً لاستدامة العمل الرياضي على مستوى استكشاف اللاعبين المواطنين وتطوير مواهبهم لمستقبل المنتخبات الوطنية.

وأوضح أن البرنامج من شأنه أن يطور في مستوى الناشئين، ويمنحهم تجربة فريدة من نوعها في خوض المنافسات، وفرصة للوقوف على مستوى اللاعبين، مقارنة بأقرانهم من بقية الدول العربية.