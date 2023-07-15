الأحد 16 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«تنس الإمارات» يشارك في «عربية الناشئين»

«تنس الإمارات» يشارك في «عربية الناشئين»
16 يوليو 2023 01:20

دبي (الاتحاد) 

أعلن اتحاد التنس المشاركة في البطولة العربية للناشئين، والتي تقام في تونس خلال أغسطس المقبل، للفئة العمرية من 12 إلى 14 سنة، ضمن خطة لتوفير فرص تنافسية للاعبين وحصد الإنجازات.
واعتمد مجلس الإدارة تنظيم معسكر تدريبي لمنتخبات الأشبال والناشئين والشباب يقام في تونس خلال أغسطس، ويجمع أبرز اللاعبين المنتمين لمركز التدريب والتطوير الوطني في دبي، والذي يشرف عليه الاتحاد.
وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، أن الهدف من المعسكر المزيد من الاستعداد للبطولة العربية للناشئين، وإيجاد فرصة احتكاك للاعبين، تحقيقاً لاستدامة العمل الرياضي على مستوى استكشاف اللاعبين المواطنين وتطوير مواهبهم لمستقبل المنتخبات الوطنية.
وأوضح أن البرنامج من شأنه أن يطور في مستوى الناشئين، ويمنحهم تجربة فريدة من نوعها في خوض المنافسات، وفرصة للوقوف على مستوى اللاعبين، مقارنة بأقرانهم من بقية الدول العربية.

اتحاد التنس
آخر الأخبار
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
الرياضي
مانشستر يونايتد يجرد ماجواير من شارة قيادة
اليوم 20:59
سياح يشربون من حنفية عمومية ويحتمون من الحرارة بمظلات في روما
عربي ودولي
تأهب وإنذارات من عاصفة حرارية تضرب أوروبا
اليوم 20:09
رجال إطفاء يقامون حرائق غابات في جزيرة لا بالما
عربي ودولي
حرائق غابات تجبر الآلاف على إخلاء منازلهم في إسبانيا
اليوم 19:56
قنبلة عنقودية
عربي ودولي
بوتين يهدد باستخدام نوع جديد من السلاح في أوكرانيا
اليوم 19:48
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات (أرشيفية)
عربي ودولي
قلق أميركي من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً عابراً للقارات
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©