كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «الأبطال»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، سادس محطات سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في مملكة السويد، والتي تقام بمضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو، ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين لـ«الكأس الغالية» التي تواصل مسيرتها الحافلة بالنجاحات في المضامير الأوروبية، دعماً للملاك والمربين، وتشجيعاً لخطط اقتناء ورعاية الخيل العربية في دول العالم كافة.

وتحظى سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بما يحافظ على مكانة الخيل العربية الأصيلة ورفعة شأنها بدول العالم كافة.

ويشهد سباق المحطة السويدية الذي يقام للعام الرابع على التوالي، مشاركة متميزة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث استقطب السباق 9 خيول تتنافس على لقب سباق «الكأس الغالية» الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

ويجمع سباق السويد مجموعة من الأبطال، حيث يتواجد في قائمة المشاركين الجواد «رسمي الخالدية» بطل محطة السويد للكأس الغالية لعامي 2021 و2022، و«فريدي باي» بطل محطة ألمانيا 2020، بجانب الجواد «مهيمن» بطل كأس الوثبة في مالمو، ضمن سباقات «النسخة 15» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتضم قائمة الخيول كلاً من «منى ماي» (مجد العرب× منيزة) للمالك والمدرب ماريا هاجمان إريكسون، وبقيادة الفارس دايفرسون دي باروس، و«ليندال أفاتار» (بنتاجون× أركونا زد ريجولا) للمالك ليندال أنيتا، وبإشراف المدرب شارلوت جوس كريستنستاد وقيادة الفارس كارلوس لوبيز، و«هاسارد دي فاوست» (داحس× شيرازاد الملس بنت دورمان) للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون وبقيادة الفارس مارتن رودريجيز، و«فريدي باي» (تي إم فريد تكساس× فيا هايبولايت بنت داحس) للمالك والمدرب جيرارد تي زوتيليف، وبقيادة الفارس جاكوب جوهانسن، و«مهيمن» (سيرافين دي بون× نيفادا دورلوب بنت منجانيت) للمالك الأصايل ريسينج تحت إشراف المدرب أنيللي إريكسون وبقيادة الفارس أندرياس دالبارك، و«نو ريسك نو ريوارد» (نو ريسك الموري × شادية بنت كوتوبيا) للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون وتحت قيادة الفارس إليون شافيز، و«جيلانو» (نظام × جيلفور بنت جلفور) للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون، وتحت قيادة الفارس ريبيكا ستال هاندسكي، و«أيمن» (جنرال× باسيلك دي إليوس) للمالكة والمدربة ماريا هاجمان أريكسون وتحت قيادة الفارس أولريكا هولمكويست، وأخيراً «رسمي الخالدية» (نايف الخالدية × رجوى الخالدية بنت طويق) للمالك إسطبلات الخالدية وتحت إشراف المدرب جانوسيز كوزلوسكي، وتحت قيادة الفارس اندرياس جرابيبرج.

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «إن الوصول لمحطة السويد يمثل استمراراً مهماً لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية التي تشهد بامتنان كبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية التي استطاعت أن تكون نموذجاً متميزاً يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة، والتأكيد على نهجها القيم في الالتزام ودعم سباقات الخيل العربية، وجميع الاتحادات الدولية وأسرة الخيل العالمية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربية».

وأضاف: «تمثل محطة السويد واحدة من المحطات الواعدة والمتميزة، والتي شهدت نمواً كبيراً على مدار 4 أعوام، وتقام ضمن برامجنا وخططنا التطويرية لسباقات الخيل العربية، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مسيرة التطوير والتنمية في نوعية سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية التي تمثل أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم».

وقال: «تواصل الكأس الغالية تجسيد الكثير من المكتسبات المهمة، وآثارها الكبيرة على الملاك والمربين بكل دول العالم، ودورها في تشجيع الإنتاج، وتحفيزهم على تربية ورعاية الخيل العربية، وتعزيز حضورها الفاعل في جميع السباقات العالمية».