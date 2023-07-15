«الحقايق» تدشن منافسات «هجن الظبي» في الذيد

الذيد (الاتحاد)

انطلقت، أمس، منافسات سباقات مهرجان هجن الظبي للملاك ذوي الأعداد المحدودة والشباب والمضمرين ذوي الخبرة بنسخته الرابعة على أرضية ميدان الذيد، والتي تقام بتوجيهات الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، ليظل تراث الآباء والأجداد منارة للأجيال القادمة، ودعماً وتشجيعاً لملاك الهجن، وبرعاية كريمة من الشيخ محمد بن منصور بن طحنون، والشيخ خليفة بن منصور بن طحنون، وبتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، حيث تضمنت منافسات اليوم الأول للمهرجان 4 أشواط، تنافست خلالها 150 مطية لهجن أبناء القبائل لمسافة 3 كم. في الشوط الأول بكار للمواطنين الميحسات وغير الميحسات «حقايق - لقايا - إيذاع - ثنايا»، تمكنت «هملولة» لسعيد محمد سعيد المري من خطف المركز الأول، تاركة المركز الثاني لـ«سحابة» لجاسم سلطان راشد الطنيجي، واحتلت المركز الثالث «الدرعية» لأحمد سعيد حارب بالعجيد، وجاء «العفريت» لسالم خلفان حمد الحافري في المركز الرابع، وفي المركز الخامس «إنجاز» لسالم سعيد سيف سعيد. وفي الشوط الثاني أبكار للمواطنين إنتاج العزبة «حقايق - لقايا - إيذاع - ثنايا»، انتزعت «هملولة» لأحمد سلطان محمد سيف المنصوري، المركز الأول، بعد منافسة مع «هملولة» المملوكة لمحمد سعيد محمد الكتبي التي احتلت المركز الثاني، والمركز الثالث جاء «ملوح» لأحمد سعيد سالم الرميثي، والمركز الرابع «غارة» لمصبح علي بطي القايدي، والمركز الخامس «الحذرة» لزايد راشد الخاصوني. وفي الشوط الثالث أبكار، خطفت «شرورة» لزايد عبدالمعطي حماد المهري، المركز الأول، وحصلت «مرموقة» لحمود سليمان حمد القعنوني على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث «تغرودة» لعبدالله سالم سهيل المهري، وفي المركز الرابع «مشغلة» لأحمد سعيد سالم سعيد الرميثي، والمركز الخامس «يمرة» لعلي محمد مطر هلال الكيبالي. وفي الشوط الرابع أبكار، نجحت «الشاهينية» لسلطان محمد سويلم الكتبي، في الحصول على المركز الأول، وحسمت المعركة مع منافستها الرئيسية «راهية» لسيف علي مطر بن حفشة الحاصلة على المركز الثاني والتي كانت قريبة من الفوز، ولكن «الشاهينية» خطفت المركز الأول في اللحظات الحاسمة، وحصدت «زاخر» لعلي سلطان محمد الشامسي، المركز الثالث، وحصلت «لحقة» لعلي محمد مطر الكيبالي على المركز الرابع، و«الراعبية» لعجيل مطر الضحاك الشامسي، على المركز الخامس.