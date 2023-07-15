«جابر» تخسر نهائي ويمبلدون.. فوندروشوفا تؤجل الحلم العربي

لندن (أ ف ب)



دخلت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التاريخ بعدما باتت أول لاعبة غير مصنفة تتوج بلقب ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها في النهائي على وصيفة 2022 التونسية أنس جابر المصنفة سادسة 6-4 و6-4.

وكانت التونسية البالغة 28 عاماً تمني النفس بأن تكون الثالثة ثابتة لها، وأن تفوز بلقبها الكبير الأول في ثالث نهائي لها في الجراند سلام، لكن الحلم بأن تصبح أول عربية وأفريقية تحرز لقباً كبيراً، تأجل على يد التشيكية البالغة 24 عاماً والمصنفة 42 عالمياً.

وشكلت الهزيمة في مباراة اليوم ضربة موجعة لأنس جابر، التي كانت تأمل في تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وخاضت أنس جابر اليوم ثالث نهائي لها في بطولات "جراند سلام"، حيث وصلت إلى نهائي ويمبلدون في العام الماضي لكنها خسرت أمام الكازاخية ايلينا رايباكينا، كما تأهلت إلى نهائي أميركا المفتوحة "فلاشينج ميدوز" بعدها بنحو شهرين وخسرت أمام البولندية إيجا شفيونتيك. أما فوندروسوفا، المصنفة 42 على العالم، فقد توجت اليوم بأول لقب لها في جراند سلام، عبر ثاني نهائي لها في البطولات الكبرى، حيث كانت قد خسرت أمام الأسترالية أشليه بارتي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" عام 2019 .