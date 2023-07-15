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الرياضي

أرسنال يضم رايس في صفقة بريطانية قياسية

أرسنال يضم رايس في صفقة بريطانية قياسية
15 يوليو 2023 17:18

لندن (رويترز)

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أعلن أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن انضمام لاعب وسط منتخب إنجلترا ديكلان رايس إلى صفوفه من وستهام بعقد طويل الأجل، اليوم السبت.
ولم يكشف أرسنال عن تفاصيل مالية، لكن وسائل إعلام محلية تكهنت بأن الصفقة هي الأغلى بين أندية بريطانيا، بعد الاتفاق على دفع 105 ملايين جنيه إسترليني (137.45 مليون دولار).
وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، في بيان: «إنه لاعب صاحب إمكانات هائلة، وكان ينافس بمستويات مرتفعة في الدوري الممتاز ومع منتخب إنجلترا لعدة مواسم».
وأعلن وستهام في وقت سابق، اليوم، أن قائده رايس «24 عاماً» غادر صفوفه بعد عشر سنوات، عقب قيادته للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي. 

ديكلان رايس
وستهام
أرسنال
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