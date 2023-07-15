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الرياضي

«أبوظبي للشطرنج» يوزع المناصب الإدارية

«أبوظبي للشطرنج» يوزع المناصب الإدارية
15 يوليو 2023 16:21

 
أبوظبي (وام)


أعلن مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، توزيع المناصب الإدارية في اجتماعه الأول، بعد قرار تشكيله الصادر مؤخراً من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة حسين عبدالله الخوري.
وقرر مجلس الإدارة تعيين عارف إسماعيل الخوري نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ويوسف أحمد باصليب أميناً عاماً، وعلياء عبد الله المزروعي رئيساً للجنة التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي، وإبراهيم محمد المرزوقي رئيساً للجنة الخدمات المساندة، وسهيل عبد الرحيم العوضي، رئيساً للجنة التطوير والاحتراف، وفيصل أحمد الشحي رئيساً للجنة التسويق والترويج. 

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وتوجه الخوري بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على الثقة الغالية التي أولاها إياهم، داعياً مجلس الإدارة الجديد إلى بذل جهوده المخلصة لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يسهم في النهوض برياضة الإمارات في هذا المجال. 

وجدد الخوري الشكر والتقدير لأعضاء المجلس السابق على جهودهم خلال فترة توليهم المسؤولية، والتي كان لها الأثر الكبير في وضع أبوظبي على خريطة اللعبة إقليمياً ودولياً. واستعرض مجلس الإدارة، آخر الاستعدادات لتنظيم «النسخة 29» من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج أغسطس المقبل، كما أشاد بجهود الجهازين الفني والإداري، والتي توجت مؤخراً بحصد 10 ميداليات ملونة في بطولة الإمارات للفئات السنية بالفجيرة.

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية
مجلس أبوظبي الرياضي
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