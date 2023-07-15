بايرن ميونيخ يبدأ معسكر «جوتآخ - إجرن»

ميونيخ(د ب أ)

بدأ فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم تدريبات ما قبل الموسم، بمشاركة الثنائي المنضم حديثاً رافاييل جويريرو وكونراد لايمر، ولكن الحارس مانويل نوير غاب عن المران كما كان متوقعاً.

ومن المقرر أن يخوض الفريق حصة تدريبية ثانية في وقت لاحق من اليوم في مدينة جوتآخ - إجرن بولاية بافاريا، حيث سيتدرب الفريق بقيادة توماس توخيل حتى يوم الخميس. وبات نوير قريباً من العودة بعدما أصيب بكسر في الساق في ديسمبر الماضي وتدرب بشكل منفرد، ونفس الأمر بالنسبة لماتياس دي ليخت، الذي تعرض لإصابة في الساق الشهر الماضي أثناء خوض مباراة دولية مع المنتخب الهولندي.

وانضم المدافع جويريرو ولاعب الوسط لايمر في صفقتي انتقال حر من بروسيا دورتموند ولايبزج على التوالي، واستهلا العمل مع ناديهما الجديد بجدية. وتواجد أيضاً المهاجم السنغالي ساديو ماني والحارسان يان سومير وألكسندر نوبل، الذين ارتبطت أسماؤهم بالرحيل عن الفريق خلال هذا الصيف.

وذكرت تقارير أن ماني جذب أنظار الأندية السعودية التي قامت خلال الأشهر الماضي بالتعاقد مع لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة. ومازال بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع هاري كين من توتنهام، حيث ذكرت تقارير انه توصل لاتفاق بشأن الشروط الشخصية مع كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي.

وعقب المعسكر التدريبي في جوتآخ - إجرن سيقوم الفريق بجولة في آسيا في الفترة من 24 يوليو إلى 3 أغسطس، حيث سيخوض مباريات في اليابان وسنغافورة. وتأتي هذه المباريات ضمن جولة ودية، حيث ستُقام المباراة الأولى ضد مانشستر سيتي يوم 26 يوليو في استاد طوكيو الدولي. وبعد 3 أيام فقط سيواجه بايرن ميونيخ فريق كاواساكي فرونتال الياباني، قبل التوجه إلى سنغافورة لمواجهة ليفربول في الثاني من أغسطس، وستكون أول مباراة رسمية لبايرن ميونيخ في كأس السوبر الألماني يوم 12 أغسطس أمام لايبزج، الفائز بكأس ألمانيا. ويستهل بايرن ميونيخ مبارياته في الدوري الألماني بعدها بأسبوع أمام فيردر بريمن.