«الأولمبية الوطنية» تصدر 3 قرارات لتنظيم الإجراءات الانتخابية

دبي (الاتحاد)

أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية 3 قرارات مختلفة بشأن تنظيم إجراءات العملية الانتخابية للجنة خلال المرحلة المقبلة وما يسبقها من مراحل وخطوات قانونية تتطلب تطبيقها بصورة تسلسلية وفقاً لقواعد وأحكام النظام الأساسي المعمول بها.

وأصدرت اللجنة التعميم رقم (29) لسنة 2023 بشأن هيكلة أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية وفقاً لأحكام المادة رقم (18) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية والمعتمد في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى رؤساء الاتحادات الرياضية والجهات والمؤسسات العامة الأعضاء في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، واستناداً لقرار سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رقم (4) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021 - 2024 وقرار سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رقم (5) لسنة 2023 بشأن اعتماد لائحة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية، ووفقاً لقرار لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعها رقم (3).

وتضمن التعميم الاتحادات الرياضية الوطنية الأولمبية وغير الأولمبية، الأعضاء بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذين لهم حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث تم تقسيمها إلى الاتحادات الرياضية الأولمبية الوطنية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والبالغ عددها 23 اتحاداً رياضياً، والاتحادات الرياضية غير الأولمبية الوطنية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والتي يبلغ عددها 9 اتحادات.

كما تضمن التعميم كذلك الاتحادات الرياضية والجهات والمؤسسات العامة ذات العلاقة بالحركة الرياضية، والأعضاء بالجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، والذين ليس لهم حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، حيث شملت الاتحادات الرياضية الوطنية غير المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب ممثلي المؤسسات والجهات العامة ذات العلاقة بالحركة الرياضية الوطنية (لهم حق التحدث فقط).

وذكر التعميم الاتحادات الرياضية والممثلين الذين لديهم الحق في التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية وليس لهم حق الترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية التعميم رقم (30) لسنة 2023 بشأن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية لأعضاء الجمعية العمومية للجنة، الذين لهم حق التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية والترشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة للدورة الانتخابية 2021 - 2024.

وذكر التعميم أنه بناءً على نص المادة (18) من أحكام النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية والمعتمد في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي للجنة الأولمبية الوطنية، واستناداً لقرار سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رقم (4) لسنة 2023 بشأن تشكيل اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021 - 2024، وقرار سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رقم (5) لسنة 2023 بشأن اعتماد لائحة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية ووفقاً لقرار لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماعها رقم (3) والمنعقد بتاريخ 2023/07/12، وتعميم اللجنة الأولمبية الوطنية رقم (29) لسنة 2023، بشأن هيكلة أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية وفقاً لأحكام المادة رقم (18) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، تم تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأشار التعميم إلى أنه سيتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق 31 يوليو الجاري، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين من قبل لجنة الانتخابات يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس المقبل، فيما يتم تطبيق الصمت الانتخابي نهاية الدوام الرسمي الذي يسبق اليوم المحدد للانتخابات بـ«48» ساعة.

وكشف التعميم كذلك موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية، والذي يتضمن انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وإعلان نهاية ولاية مجلس الإدارة الحالي وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، علماً بأن استلام استمارات الترشح متاح خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك من خلال مندوب الجهة وبموجب خطاب رسمي موقع وممهور بخاتم الجهة، موضحاً به اسم المستلم وبيانات الهوية الوطنية وفئة الاستمارة الانتخابية المراد استلامها.

وعممت اللجنة على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية بشأن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادي لانتخاب مجلس إدارة الجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 - 2024، وذلك من خلال التعميم رقم (31) لسنة 2023 من أجل حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي لانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 - 2024 وذلك في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس في فندق أبراج الإمارات.