النصر السعودي يعود إلى مغازلة ماني

ميونيخ (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن نادي النصر السعودي لكرة القدم، الذي يلعب له البرتغالي كريستيانو رونالدو، دخل في مفاوضات مبدئية لضم ساديو ماني من بايرن ميونيخ. وذكر موقع صحيفة «الرياضية» نقلاً عن مصادر خاصة أن بايرن ميونيخ أعطى النادي السعودي الضوء الأخضر للتفاوض مع المهاجم السنغالي.

وذكرت تقارير أن بايرن طلب الحصول على 30 مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات ماني.

ووفقاً لمجلة «كيكر» الألمانية، قام مسؤولو بايرن بإبلاغ ماني أنه لن يلعب أي دور في خطط الفريق للموسم المقبل.

وذكرت تقارير أن هناك أندية سعودية عدة أبدت رغبتها في ضم ماني مؤخراً. وأضافت التقارير أن النصر كان يغازل ماني منذ فترة للحصول على خدماته.

ولذلك التقى أحمد الغامدي رئيس النادي مع ممثلي ماني. ولكن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يفرض حظراً بشأن الانتقالات على النادي السعودي في الوقت الحالي، لأنه حتى الآن لم يدفع المقابل المادي لبعض الصفقات. وأعلن فيفا أن النصر يمكنه فقط التعاقد مع لاعبين جدد بمجرد تسوية هذه الديون.